龔慈恩Ashley母女檔拍廣告憶湊女經歷 羨慕現今一App在手即可解憂

龔慈恩與女兒林愷玲（Ashley）早前母女檔一同為政府醫健通拍攝宣傳廣告，二人相當合拍。龔慈恩憶起從前照顧小Ashley的蝦碌經歷，羨慕如今用醫健通eHealth手機程式（手機程式）即可馬上解決當時的困難。她又盛讚醫健通eHealth手機程式有多方面的功能，彈指之間即可取得一些過往的健康紀錄。Ashley身為年輕用家，亦認為該手機程式方便易用，適合習慣使用電子工具的年輕一代。



急需針卡考起家長 使用手機程式即時輕鬆查閱紀錄

「Ashley小時候曾經試過上學前突然問我針卡放在哪裡，原來她突然想起當天要交回學校有關注射疫苗的通告，要尋回過往打針的紀錄。」龔慈恩憶述，她當時準備送女兒上學，本已有點手忙腳亂，還要在短時間內把忘了放在何處的針卡找出來，情況更為狼狽，幸好最後有驚無險，及時找回針卡。正因如此，她認為現今父母可以透過手機程式隨時查閱自己和子女的針卡，實在方便得多！

醫健通除了幫大家儲存疫苗接種紀錄，在覆診時也發揮了重要作用。「手機程式可以提醒我自己或幾時要帶家中長老去覆診，另外我也經常遇到一個問題，就是老人家會忘記自己正在服用哪些藥物。」龔慈恩續指醫生往往需要知道病人正在服用的藥物名稱和份量，但老人家或照顧者都不可能清楚記得所有細節。此時，醫健通上的藥物紀錄就可以幫助醫生清晰掌握病人服藥的狀況，繼而作出適當的診斷。

龔慈恩認為醫健通各項功能為自己帶來不少幫助，她笑言自己不算是記性很好的人，無法把所有事情都鉅細無遺地記住：「有時覆診，醫生會問起我多年前的病歷，例如曾吃哪種藥物、吃了多長時間、何時做過手術等，我也不能一一記得及準確回答。但現在有了醫健通，醫生便可以查閱我的電子健康紀錄，所有問題都可以清楚地解答，加上有了手機程式，我自己亦可隨時更多了解和管理自己的健康狀況了。」

醫健通轉變繁雜紙本至電子紀錄 符合年輕用家使用習慣

面對各種醫療文件，往往會令人頭昏腦脹。Ashley身為年輕一代，亦面對同樣煩惱。「我已經習慣把很多事情在電腦上處理，加上我本身都好messy，常常會把各樣東西隨處擺放，直到需要找回時便會很頭痛。」Ashley認為，醫健通能夠將不同醫護機構的病歷，如預約、藥物、敏感紀錄、化驗及放射報告等通通儲存在同一個地方，真的十分方便，很容易就可以找到有關的紀錄。

醫健通絕對是好幫手，為大家建立更全面、私隱受保障的個人終身電子健康紀錄！手機程式除了讓大家輕鬆查閱自己和家人的健康紀錄，未來將加入更多功能，幫助市民隨時隨地自主管理健康。龔慈恩與Ashley齊聲鼓勵大家：「立即登記醫健通及下載手機程式啦！」

立即下載最新版本醫健通eHealth 手機程式，輕鬆管理自己及家人的健康！https://www.portal.ehealth.gov.hk/app/redirection.html

「醫健號」走勻全港 向市民推廣醫健通eHealth 手機程式

為了接觸更多市民，醫健通首推流動健康站「醫健號」，將於6月17日至30日走勻全港，為市民提供基本健康檢查，並介紹醫健通eHealth 手機程式的各項功能。作為醫健通推廣大使，龔慈恩及Ashley將於6月17日快閃中環碼頭與市民一同參與「醫健號」活動，以醫健通掌握健康未來！

（資料及相片由客戶提供）