初創公司推自動炒餸機及AI智能雪櫃　辦公室打工仔可吃到平價炒餸

在旺區辦公室工作的打工仔中午「搵食」難，有初創公司推出可放於辦公室的自動炒餸機及AI智能雪櫃，以無人商店全自助形式運作。「食客」只需掃描智能雪櫃上的二維碼，選好產品後關上雪櫃門後，透過手機應用程式掃描包裝上的二維碼，將餸菜盒放於機器上，炒餸機就會根據不同的餸菜開始自動「炒餸」，打工仔就可吃到即炒餸菜，整個購買到製作過程只需5至7分鐘，餸菜包價錢望維持在30元左右，不用捱貴外賣。



「中電餐飲營商日」連繫初創公司與餐飲業

中電舉辦「中電餐飲營商日2023」，為初創公司、科技產品和服務供應商及飲食業界提供合作和交流的平台，助企業向飲食業界介紹自家最新的餐飲科技產品及設備，以透過科技協助下，提高餐飲業的營運效率，及解決人手不足的問題。

今年共有24間參展商參加，以「低碳餐飲新機薈」為主題。中華電力企業銷售副總監黃國安指，是次活動旨在提供平台讓參展商透過行動互相交流，讓初創公司及供應商向飲食業界推廣自家最新的餐飲科技產品，並在產品中實行減碳節能。

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推辦公室設自動炒餸機 比外賣平一半

第二次參加展覽的初創公司Locker Food 引入自動炒餸機及AI智能雪櫃，以無人商店全自助的形式，為辦公室的打工仔提供新鮮即做的餸菜。Locker Food行政總裁林培鑫表示，該產品可以免卻打工仔等外賣的時間及不用食隔夜餸，又指餸菜包價錢望維持在30元左右，希望他們「唔使捱貴外賣」。

他表示，整個購買到製作過程只需5至7分鐘，顧客只需掃描智能雪櫃上的二維碼，選好產品後關上雪櫃門後，就會自動結算金額。每個餸菜包已配好食材、調味料及油的份量，顧客只需透過Food Locker手機應用程式掃描包裝上的二維碼，將餸菜盒放於機器上，炒餸機就會根據不同的餸菜開始自動「炒餸」。為應付午餐繁忙時間，他建議公司可配置3至4部機器，而目前機器的預售價為1,200元。

林培鑫表示，預計今年底會推出市場，並以寫字樓作試點，目標群眾為上班一族。他又指目前主要想推出更多港式菜式，日後或考慮加入泰式、日式等菜系，而餸菜盒的價格亦會較一般餐廳低，大約30元一個。

初創公司水耕細作 （FarmacyHK）聯合創辦人麥嘉晉介紹「流動農場」概念，推出智能、可以移動的水耕種植機。（呂婉怡攝）

智能水耕種植機 即摘即食減碳排放

初創公司水耕細作 （FarmacyHK）以「流動農場」的概念，推出智能、可以移動的水耕種植機，機器耗電量低、亦能精準地控制灌水量，減少資源浪費。水耕細作聯合創辦人及首席賦能官麥嘉晉表示，以往植物收割後的24至48小時內會減少七成的營養價值，而進口蔬菜的運送時間都會使其營養大量流失。

他指出，即種即食則能最大保留植物的營養價值，及減少運輸產生的碳排放。他又指，現時已與多間酒店、餐廳及學校合作，未來將在東南亞、中東及澳洲等地區繼續發展。