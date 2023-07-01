多圖｜維園慶回歸活動提供免費華服化妝體驗　女士化身唐宮仕女

今日（1日）是七一回歸紀念日，香港維園舉辦「維園慶回歸」活動，展示陝西西安、遼寧及山東的文化歷史，亦邀請大灣區創科企業參展展示創科成果及設置大型花牌配合舞龍等具本地特色的打卡區。



陝西西安展區的華服體驗展區提供免費的唐服試穿和化妝服務，受不少女士青睞，有家長希望讓小朋友體驗傳統文化。有參展商讚揚香港市民對華夏文明傳統文化滿有興趣且認知很高，不過所有展區產品不設售賣，市民只能空手而歸。



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進場需要通過安檢及檢查行李背包

維園大球場的展區內及各出入口都有四五名警察巡邏或駐守，進場人士需要通過安檢，有工作人員負責檢查行李背包才放行。大約中午時分，維園迎來驟雨，遊人都紛紛撐傘或到簷篷下避雨，炎熱消退，迎來涼意，似乎無損市民遊樂興致。

在陝西西安展區的華服體驗展區，提供免費的唐服試穿和化妝服務，受不少女士青睞。小朋友Grace身穿粉紅唐服，頭戴粉花金釵，額上再點五瓣小紅花，站在鏡子前擺弄蘭花指，又借雨天的氛圍舉傘擺拍。她說很開心可以體驗穿上唐服，而在展區亦有專人替她化妝，需時約15分鐘。

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家長帶女兒着唐朝服裝：讓她知根在哪個地方

Grace的母親表示，女兒子很喜歡唐朝服裝，家中亦有一套，今天則希望孩子體驗一下中國的傳統文化，「最主要想讓孩子知道她的根在哪個地方，然後讓她了解一下五千年燦爛的中國文化……了解香港背靠著祖國。」她又指，是日七一回歸，又逢建黨節，是「雙重喜慶的日子」，面對突然下雨，她反而覺得這場雨趕走了燥熱，變得涼快，可以放鬆一下。

陳先生和陳太來參觀了大灣區創新科技展覽、山東展區的剪紙藝術，不過來到遼寧展區，陳先生指：「最好玩呢度，有得扮皇帝。」陳先生與陳太戴上展區提供的鳳冠龍冠，雙雙坐在金黃色的寶座上，淺嚐了當皇后皇帝的感覺。陳先生指雖然下雨，但比在太陽下暴曬較好。

遼寧核雕藝術大師：港市民對傳統技藝滿有興趣

在遼寧展區的參展商、核雕藝術大師韓志耀帶著精緻小巧的核雕作品來到維園攤位。他表示，看到香港市民對華夏五千年的文明傳統技藝文化滿有興趣，而且認知很高，故感到很高興，「他們很認真地在觀看，在詢問，甚至在問價，但我們是不賣的。」他指香港市民對於核雕技藝、材料及價錢都感好奇。

健康佐餐飲品展商李小姐表示，香港市民很關注其產品，但是非常遺憾不能售賣產品或提供試飲體驗：「（他們）很失望，非常失望。」不過她指售賣不是展覽初衷，而是希望更多人知道認識其產品，讓產品「走出遼寧」。由昨日至今日下午一時，李小姐指公司的名片和產品手冊都快派發清光，如產品手冊僅剩下兩本。