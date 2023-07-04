騙徒AI換臉換聲詐騙　方保僑籲別接聽不明視像來電　教路5招自保

警務處近日提醒，提防騙徒以人工智能（AI）換臉換聲進行詐騙。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑今（4日）於港台《千禧年代》表示，深偽技術（Deepfake）突飛猛進，網上亦有不少程式可供換臉，近日亦流行生成AI歌手翻唱歌曲。

他提到，若市民接獲「親友」視像來電，若有懷疑，可要求對方「擰吓個頭、say 個hi（打聲招呼）」，或留意其動作是否自然，最佳做法是致電親友本人查證。有網民指近期湧現不明視像來電，方保僑提醒，有機會是騙徒從中錄影接聽者的樣貌及聲音，呼籲市民提防。



方保僑表示，網上不乏應用深偽技術的程式，例如簡單至換臉、將個人頭像載入公仔載歌載舞，較深層次的則甚至可換臉之餘，亦可說話及貶眼，近日亦有AI歌手翻唱其他人的歌曲。

如接「親友」視像來電有可疑 應致電本人求證

他提到，人工智能及深偽技術近年突飛猛進，騙徒會用深偽技術作詐騙，若市民接獲「親友」視像來電：「如果係好似你親友，叫你要匯錢，睇吓佢啲動作生唔生硬，叫佢擰吓個頭、say 個hi（打聲招呼）」。他表示，若屬於預錄片段，對方難以互動，屆時則會露出破綻。「不過對方都唔會咁蠢，未必畀時間你」，或會於短時間內結束對話，再以其他渠道繼續溝通。他建議，市民若有懷疑，應致電親友本人查證。

社交媒體切忌擺放正面照片

方保僑又說，有網民指近期湧現視像對話來電，接聽後對方未必出聲，又或只展示相片，他表示，有機會是騙徒從中錄影接聽者的樣貌及聲音，呼籲市民勿隨意接聽視像對話來電，社交媒體亦切忌擺放正面照片，「就算無騙案都好，都唔好擺咁多個人資料，依家私隱外露年代，少擺為妙。」若市民曾接聽不明視像對話來電，擔心資料外洩，他指若有擔心可報案，亦可提醒親友警剔防範。