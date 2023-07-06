觀看影視平台調查　受訪者平均一周18小時看OTT平台　80%有訂閱

一項市場研究顯示，在新冠疫情之後，觀眾收看電視的習慣，轉向NETFLIX等OTT網上串流電視平台持續增長。在千名受訪者中，今年首季平均每星期花18小時觀看OTT平台，高於之前兩季約2小時，八成受訪者表示有訂閱收費OTT平台。另外，有觀看Instagram、抖音、Twitter短視頻的受訪者，比率也升至新高。



PHD的調查顯示，首季受訪觀眾中，每周花20.4小時觀看無綫電視(TVB)等免費電視。(資料圖片)

受訪者一周平均看YouTube 10.6小時

全球媒體集團PHD在3月底至4月中進行第一季觀眾觀看各影視平台調查顯示，結果顯示在千名18至59歲的受訪者中，他們受訪前一周平均觀看86.1小時。

當中最多花在看數碼平台，佔45.1%或38.8小時；其次是社交媒體，佔27.4%或23.6小時；看免費電視則花20.4小時，比率為23.7%；看收費電視則只佔3.8%或3.3小時。

YouTube是受訪者觀看最長時間的平台，平均共10.6小時；Facebook則佔8.7小時；TVB無綫電視則佔8.2小時；Instagram排第四佔7.7小時；俗稱「藍VIU」的VIU TV則佔5.7小時。

今年首季受訪者觀看各數碼平台情況。（PHD提供圖片）

受訪者每周花5.4小時看NETFLIX

調查發現受訪者觀看OTT的時間上升，並無因為疫後復常而減退，平均一周增至18小時，比去年第三季（15.9小時）及第四季（16.3小時），均高出約兩小時。

當中看NETFLIX時間最長，達5.4小時或佔30%；Disney+則排第二位，平均3小時或佔16.7%；TVB的MYTV Super及俗稱「黃VIU」的VIU分別涉2.7及2.4小時。

受訪者中有八成有訂閱收費OTT平台，比去年9月調查多10個百分點；62%受訪者訂閱多個OTT平台，較比去年9月調查多12個百分點，平均2.29個平台，平均增0.39個平台。

今年首季受訪者觀看短視頻不台的變化。（PHD提供圖片）

有觀看Instagram、抖音、Twitter短視頻的受訪者，比率也升至新高。當中有看Instagram的升至75%，看Twitter的升至近50%，看抖音的比率升穿25%。

有63%受訪者表示有看直播帶貨，比去年3月多11個百分點；表示有因而購物的有33%，同比增1.36倍（去年3時比率為14%）。

PHD行政總裁姚子聰表示，調查明顯顯示大眾對OTT及短視頻的接受程度改變，受到串流平台的自拍節目所吸引，大大提高意向訂閱付費串流平台；另一方面，直播帶貨也愈受本地大眾注意，但實際銷售情況仍有待觀察。