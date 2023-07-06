李玟Coco去世｜心理學會籲關注抑鬱症病患　促關心受生活壓力人士

歌手李玟Coco昨（5日）因抑鬱症病情急轉直下，於7月2日家中輕生，昨日不治離世。事件引起市民對抑鬱症關注，香港心理學會臨床心理學組今（6日）表示，抑鬱症可呈現在思想、情緒、行為及生理反應方面，例如過度自責、持續情緒低落等，甚至嗜睡等亦是症狀之一。



該會建議受影響人士可用心情日記紀錄，並多與家人朋友傾訴；如市民發現身邊家人朋友有症狀，應留意有無自殺警號、多加陪伴及內心聆聽，並指生活壓力是引發抑鬱症及自殺的其中一個風險因素，呼籲社會各界人士積極關懷身邊受家庭、生活壓力影響人士。



香港心理學會臨床心理學組表示，抑鬱症是一種常見的情緒病，主要症狀包括持續情緒低落、對平日喜愛的事物和活動失去興趣。這些症狀會影響患者的日常生活，例如工作、學業和社交等，嚴重時更可能會有自殺的風險。

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該會稱抑鬱症可以呈現在思想、情緒、行為和生理反應等方面:

思想：過度自責、自我價格/自尊感低落；無法集中精神、思考遲緩或猶豫不決；認為自己無能為力、沒有人會幫助自己、失去希望；出現自殺念頭



情緒：持續的情緒低落、過分內疚、覺得生活空虛，或是變得暴躁或易怒



行為：放棄以前喜歡做的事情、無法感受生活樂趣、行動遲緩、過分沉默或坐立不安；愁眉不展、經常哭泣；疏遠別人；傷害自己、計劃或嘗試自殺



生理反應:疲倦、缺乏精力、胃口及體重出現明顯變化、睡眠出現問題或嗜睡、身體疼痛和不適



該會提醒受影響人士，應留意自己情緒變化，可用心情日記紀錄，並嘗試用不同方法表達情緒，例如文字、圖像、音樂、運動、宗教儀式等，並保持生活規律，安排一些自己有興趣的活動等。該會亦提到該類人士需要時應尋找支援，向可信任的家人及朋友傾訴感受和想法。

倘發現身邊家人朋友受抑鬱症狀影響，該會指可多加陪伴對方及耐心聆聽，也可適當鼓勵對方接受相關專業服務，並留意有無自殺警號，例如情格或行為突變、在網上搜尋自殺或死亡相關資訊等，或把自己心愛及貴重之物交予信任的人。

若發現對方有自殺警號，該會指應多加查問，以及採取適當安全措施，例如減少其獨處機會、收起潛在危險物品，以及避免其濫藥及酗酒等。同時要尋求專業人士協助。

求助網站和熱線：

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香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

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