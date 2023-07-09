逾400市民着華服寫書法創紀錄　大會冀傳承親情價值觀

香港校董學會、觀塘民政事務局今（9日）合辦慶祝香港回歸祖國廿六周年系列活動「親子華服好家風、書法齊創新紀錄」，有128隊親子隊超過400人參與，齊齊穿着華服寫書法，大會冀傳承親情價值觀及傳承中國文化，警務處處長蕭澤頤、民政事務總署張趙凱渝署長、立法會議員（教育界功能界別）朱國強校長、立法會議員鄧家彪等亦一起參與活動，部份人亦換上華服一同寫書法。



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主辦活動的香港校董學會外務副主席蘇麗珍指，今次活動創新之處在於參與者需要穿着華服寫書法，並以親子形式組隊，而書法內容表達傳承親情的價值觀，「今次特別注重親子嘅部份，希望喺書法嘅過程中提升家庭嘅凝聚力同親子關係，十分創新同埋有獨特性。」

警務處處長蕭澤頤指，盼望大家記得是次活動，認為是香港年青人對國家引以為傲的文化傳承的開始，「大家以後要繼續努力將傳統中國文化融入生活，持份者亦都應一齊努力提高青少年嘅國民身份認同同埋民族自豪感。」

民政事務總署張趙凱渝署長亦提及，國家主席習近平在二十大提出了「推進文化自信自強 注重社會主義文化新輝煌」，她表示要先熟悉中國文化的發展史才可以推動，「書法係我國嘅國粹，華服係中華文化嘅載體。」

她又認為活動能體現中國民族的美以及多元化，提升民族自豪感。她亦希望地區裏面有更多組織以及團體可以繼續與政府緊密合作，響應國家的號召，即弘揚中國傳統文化，鼓勵年青人認識中國文化培養家國情懷，為國家進一步作出貢獻。

活動中警務處處長蕭澤頤、民政事務總署張趙凱渝署長、立法會議員 (教育界功能界別) 朱國強校長、立法會議員鄧家彪等亦有到場參與活動，部份人亦換上華服一同寫書法。在場人士一同書寫的十六字為：「親子華服 良好家風 父慈子孝 兄友弟恭」，大會冀將中華文化傳承及推廣中華。世界創紀錄協會亦有到場見證，並宣布「世界上最多親子組合着華服寫毛筆字」世界紀錄達成。