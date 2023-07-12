香港品牌選舉2023接受報名　品牌發展局計劃到廣州推廣香港品牌

香港有不少自家品牌，香港品牌發展局今（12日）宣布舉辦2023年度「品牌選舉」，即日起接受報名，截止日期為8月31日。品牌發展局主席陳國民表示，早前於澳門舉辦活動，在當地展現香港品牌的魅力，正計劃在廣州舉辦大型品牌推廣活動，以協助港商抓緊大灣區的機遇。



香港品牌發展局與香港中華廠商聯合會合辦「品牌選舉」（黃偉倫攝）

選舉包括「新星品牌」、「服務名牌選舉」等4獎項

「品牌選舉」由香港品牌發展局和香港中華廠商聯合會合辦，共設「香港新星品牌」、「香港新星服務品牌」、「香港名牌選舉」、「香港服務名牌選舉」四個獎項，選舉已接受報名，截止日期為8月31日，四大獎項的初賽將於11月下旬舉行。另外，入圍「香港名牌選舉」和「香港服務名牌選舉」的品牌，會在12月舉行的工展會內接受公眾投票，並分別於明年1月8日及9日舉行決賽。

香港品牌發展局主席陳國民（黃偉倫攝）

廣州推廣香港品牌 品牌發展局陳國民：助抓緊大灣區機遇

陳國民表示，感謝政府及社會對「品牌選舉」的支持，呼籲不同公司參與選舉。他又提到，今年4月舉辦了「品牌大灣區」的澳門站活動，向當地市民展現香港品牌的魅力。他續指，正計劃在廣州舉辦第二期的品牌推廣活動，協助港商抓緊大灣區機遇。