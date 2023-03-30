廠商會指訂單未恢復　料最快下半年好轉　籌備今年內赴京訪問

廠商會今日（30日）舉行傳媒午宴，會長史立德透露訂單仍未恢復，估計與環球經濟、地緣政治因素等相關，預料最快要下半年才會好轉，惟他仍對香港前景仍感樂觀。他又透露，廠商會正籌備在今年內赴京訪問，向中央部委反映業界關注的議題。



史立德對脫口罩感格外興奮

廠商會會長史立德表示，對於終可脫下口罩「坦蕩蕩」相聚，感到格外興奮。他透露業界訂單仍未恢復，估計因環球經濟仍相當疲弱，加上地緣政治因素，以致海外客戶下單較以往保守，甚至部份買家仍在消化去年的舊庫存，相信最快要下半年才會好轉。

他對於香港的前景仍感樂觀，例如內地近兩至三個月出現「報復式」訪港招商，帶動市場氣氛更活躍。他續指，駐港外國領事和商貿代表的訪問行程，其中一站必到廠商會，因此在交流期間得悉各地對本港充滿信心，尤其在擔當大灣區樞紐門戶方面。

籌備今年內赴京訪問冀得到領導人指導

史立德並透露，正積極籌備在本年內赴京訪問，向中央部門反映業界關注的議題，亦期望得到領導人的指導，以發揮橋樑的功能。此外，廠商會亦憧憬「東盟」的發展機遇，將在下個月的18至22日，率團到馬來西亞和新加坡考察。

接下來廠商會將在澳門舉辦四年來首個跨境展覽會，「第五屆香港工展會．澳門」。他強調澳門只是第一站，廠商會和品牌局正計劃在其他大灣區城市舉辦展會，期望可幫助港貨在西方市場以外另闢蹊徑。

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計劃與大學合作研究填補人才

史立德續指，香港正全力推動創科和再工業化，惟業界經常反映本港嚴重缺乏人才和勞動力，阻礙推動本港工業起飛。廠商會計劃與本地大學合作，研究工業發展策略，以及如何利用大灣區的資源填補本港人才缺口。

廠商會常務副會長盧金榮補充指，廠商會一直推動「政產學研」合作，並已與理大簽署合作備忘錄，未來將定期舉辦研討會，探討不同行業面對的挑戰和機遇，幫助業界解決共性技術問題。