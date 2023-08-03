警遭起飛腳襲擊圖搶霰彈槍　地盤工囚7年　官指騷亂犯案重判難免

2019年10月13日「18區開花」示威中，旺角雅蘭中心外有人向警員「起飛腳」試圖搶犯，期間一名紮鐵工人涉企圖搶走警員的霰彈槍，被裁定企圖搶劫罪成。他另承認非法集結及襲警，合共判囚7年，為區域法院可判罰的刑期上限。他早前提出上訴但被駁回，上訴庭今（3日）頒下判詞，案發時正值大規模社會騷亂，加上案情嚴重，「重判因此也在所難免」，認為7年刑期「雖然不短也絕非明顯過重」。



上訴人謝信誠（31歲）被控非法集結、襲警及企圖搶劫3罪。他在原審時承認首兩項控罪，餘下企圖搶劫罪經審訊後亦被裁定罪成，法官謝沈智慧就3罪，分別判監7年、2年及1年，同期執行。謝只針對搶劫罪的7年刑期提出上訴。

2019年10月13日旺角及多區發生衝突及破壞事件。(詳看下圖)

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警員X當時無提槍動作

上訴庭指，涉事警員X當時一手霰彈槍，但沒有作出提槍、瞄準等動作，另一隻手則與其制服的男子陳家俊拉扯角力，後來有人向他「起飛腳」，謝同時揮拳攻擊，X變得更為被動，其動作屬「抵禦性」。上訴庭認為，謝當時主動跑向X，到達時陳已脫身，他再揮拳和嘗試扯走霰彈槍，目的明顯是要傷害警員和奪取警械，故此不同意謝稱搶槍是為了保護自己和其他激進分子。

指原審判刑無可批評

至於刑罰方面，上訴庭指出，一般搶劫罪即使只涉肢體暴力，沒有用上武器，也隨時可被判監4至5年；而且本案發生於大規模社會騷亂期間，加上案情嚴重，重判因此也在所難免。上訴庭又提到，案發時謝在「踢保」後犯案，他本已有潛在的法律程序在身，卻繼續肆意犯案。總觀而言，上訴庭認為7年刑期雖然不短也絕非明顯過重，原審判刑「無可批評」。

案件編號：CACC 250/2021