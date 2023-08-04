「洗肚」病人服「司維拉姆」藥後併發腹膜炎致死　屬全球首例

大多腎衰竭患者同時有高磷血症，需要服用「司維拉姆」（sevelamer）藥物治療。不過，聯合醫院腎科團隊公布的病例報告揭發，一名患有末期腎衰竭、接受「洗肚」治療的60歲女士，服用「司維拉姆」後致腸胃道損傷和腹膜炎，最終因感染併發症而死亡，屬全球首例。



研究團隊指，近年越來越多文獻指，「司維拉姆」可形成結晶，黏附腸胃道並造成損傷，建議醫生處方該藥物予「洗肚」患者時應特別小心，尤其當病人出現腸阻塞時，應按病人情況調整藥物劑量。



聯合醫院腎科團隊報告一宗腹膜透析病人在服用磷酸鹽結合藥物司維拉姆（sevelamer）。（資料圖片）

一名患有末期腎衰竭並已接受三年「洗肚」療程的60歲患者，於2019年8月因為發燒、腹痛及腹膜透析液混濁入住聯合醫院。

醫生診斷時發現其腹膜透析液中有大腸桿菌，故使用了腹腔注射「慶大霉素」（intra-peritoneal gentamicin）及「頭孢他啶」（ceftazidime），又除去患者的腹膜透析導管，以助治療腹膜炎，但其病情仍未受控，更出現腸阻塞。

於是醫生為患者施以緊急手術，期間發現她的結腸有潰瘍性發炎，並有一個直徑 2 毫米的破洞，最終切除其左半結腸。她手術後情況沒有好轉，最後在院內感染肺炎離世。

在病人切除了的結腸樣本中，病理科醫生發現，結腸壁有化膿性感染，並伴有壞死跡象，同時在壞死組織中發現大量藥物「司維拉姆」的結晶體。

「司維拉姆」是一種磷酸鹽結合藥物，常用於治療高磷血症。研究團隊推斷，患者可能因腸阻塞發展為嚴重的腹膜炎，導致「司維拉姆」結晶容易沉積在胃腸道粘膜中；又或者患者可能因「司維拉姆」結晶導致胃腸道損傷、結腸穿孔和繼發性腹膜炎。

糖尿病患者服用後易有胃腸道病變

翻查病人的服藥紀錄，她生前會每日三次服用「司維拉姆」（磷減樂 1600 毫克）。按藥物資料，「司維拉姆」的副作用大多輕微，主要為消化不良、腹痛、脹氣和便秘等，但個案顯示，藥物亦有機會造成病人腸胃嚴重損傷。

近年來越來越多醫學文獻指出，「司維拉姆」可以形成結晶，黏附在腸胃道並造成損傷，受影響的患者大多是需要接受長期血液透析的病人。研究指，糖尿病的患者較容易出現相關的胃腸道病變，即使只是服用較少劑量的「司維拉姆」。

醫生：少數個案現嚴重副作用 施予「洗肚」患者須小心

研究團隊建議，醫生處方「司維拉姆」予「洗肚」患者時應特別小心，尤其當病人有腸阻塞時，應按病人情況調整藥物劑量。腎科醫生何仲平表示，「司維拉姆」屬「洗肚」病人常用的藥物，但非人人會服用，因價錢昂貴。他相信，相關個案屬非常少數個案，只有千分之一的病人可能出現進食困難及腸阻塞，如出現上述情況，醫生則應格外小心，「但完全唔用（依隻藥）係無可能。」