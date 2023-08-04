「洗肚」病人服「司維拉姆」藥後併發腹膜炎致死 屬全球首例
大多腎衰竭患者同時有高磷血症，需要服用「司維拉姆」（sevelamer）藥物治療。不過，聯合醫院腎科團隊公布的病例報告揭發，一名患有末期腎衰竭、接受「洗肚」治療的60歲女士，服用「司維拉姆」後致腸胃道損傷和腹膜炎，最終因感染併發症而死亡，屬全球首例。
研究團隊指，近年越來越多文獻指，「司維拉姆」可形成結晶，黏附腸胃道並造成損傷，建議醫生處方該藥物予「洗肚」患者時應特別小心，尤其當病人出現腸阻塞時，應按病人情況調整藥物劑量。
一名患有末期腎衰竭並已接受三年「洗肚」療程的60歲患者，於2019年8月因為發燒、腹痛及腹膜透析液混濁入住聯合醫院。
醫生診斷時發現其腹膜透析液中有大腸桿菌，故使用了腹腔注射「慶大霉素」（intra-peritoneal gentamicin）及「頭孢他啶」（ceftazidime），又除去患者的腹膜透析導管，以助治療腹膜炎，但其病情仍未受控，更出現腸阻塞。
於是醫生為患者施以緊急手術，期間發現她的結腸有潰瘍性發炎，並有一個直徑 2 毫米的破洞，最終切除其左半結腸。她手術後情況沒有好轉，最後在院內感染肺炎離世。
在病人切除了的結腸樣本中，病理科醫生發現，結腸壁有化膿性感染，並伴有壞死跡象，同時在壞死組織中發現大量藥物「司維拉姆」的結晶體。
「司維拉姆」是一種磷酸鹽結合藥物，常用於治療高磷血症。研究團隊推斷，患者可能因腸阻塞發展為嚴重的腹膜炎，導致「司維拉姆」結晶容易沉積在胃腸道粘膜中；又或者患者可能因「司維拉姆」結晶導致胃腸道損傷、結腸穿孔和繼發性腹膜炎。
糖尿病患者服用後易有胃腸道病變
翻查病人的服藥紀錄，她生前會每日三次服用「司維拉姆」（磷減樂 1600 毫克）。按藥物資料，「司維拉姆」的副作用大多輕微，主要為消化不良、腹痛、脹氣和便秘等，但個案顯示，藥物亦有機會造成病人腸胃嚴重損傷。
近年來越來越多醫學文獻指出，「司維拉姆」可以形成結晶，黏附在腸胃道並造成損傷，受影響的患者大多是需要接受長期血液透析的病人。研究指，糖尿病的患者較容易出現相關的胃腸道病變，即使只是服用較少劑量的「司維拉姆」。
醫生：少數個案現嚴重副作用 施予「洗肚」患者須小心
研究團隊建議，醫生處方「司維拉姆」予「洗肚」患者時應特別小心，尤其當病人有腸阻塞時，應按病人情況調整藥物劑量。腎科醫生何仲平表示，「司維拉姆」屬「洗肚」病人常用的藥物，但非人人會服用，因價錢昂貴。他相信，相關個案屬非常少數個案，只有千分之一的病人可能出現進食困難及腸阻塞，如出現上述情況，醫生則應格外小心，「但完全唔用（依隻藥）係無可能。」