民建聯引保安局：延長蓮塘口岸開放時間1.5小時　與內地商討落實

香港與內地兩地通關後，大批港人到深圳消費，過關人口急促增加。民建聯立法會議員劉國勳今（4日）引述保安局稱，局方同意延長香園圍／蓮塘口岸開放時間的建議，會與內地部委如口岸辦等啟動商討程序，料首階段早上提前半小時開關，晚上延長服務時間一小時，即服務時間由早上6時半起至晚上11時。



▼2月6日 蓮塘／香園圍口岸啟用旅客通關服務▼



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若落實 蓮塘口岸開放時間06:30至23:00

劉國勳表示，民建聯早前提出19項優化通關措施的建議，包括延長不同口岸的通關時間。他引述保安局指，同意延長香園圍／蓮塘口岸開放時間，並會與內地部委如口岸辦等啟動商討程序，料首階段會建議早上提前半小時開關，晚上延長服務時間一小時，即服務時間可延長至早上6時半起至晚上11時。

民建聯立法會議員劉國勳（左三）早前向保安局局長鄧炳強（右一)及副局長卓孝業（右二)爭取延長口岸開放時間。（劉國勳Facebook圖片）

香園圍／蓮塘口岸假日5萬人次出入境

劉國勳指出，香園圍／蓮塘口岸每日過境人次已有約4萬人次，假日高峰期更超過5萬人次，有必要延長，並期望可以分階段延長開放時間，期望該口岸未來可爭取與羅湖口岸的服務時間看齊，即晚上延長開放時12時半，並於長遠做到24小時全日通關。

他續稱，期望北部都會區的專班元就優化通關議題繼續積極跟進，讓優化措施和安排盡快落實。