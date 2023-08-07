兩女售含他達拉非壯陽產品HE-MINT　涉管有未經註冊藥劑製品被捕

兩名女子於荃灣的零售店銷售一款名為「HE-MINT」的壯陽產品，由於內含有未標示受管制的西藥成分「他達拉非」，她們因涉嫌非法管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品被警方拘捕，其中一人亦涉嫌非法售賣第1部毒藥及未經註冊藥劑製品，最高罰則為罰款10萬元及監禁兩年。



衞生署指，今日（7日）就有人涉及銷售一款名為「HE-MINT」的壯陽產品採取行動，該產品被發現含有未標示受管制的西藥成分。行動中，兩名分別22歲及40歲女子因涉嫌非法管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品被警方拘捕，其中一人亦涉嫌非法售賣第1部毒藥及未經註冊藥劑製品。

衞生署早前根據情報，從一間位於荃灣的零售店購得上述產品樣本作化驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，產品樣本含《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥「他達拉非」，有關產品亦懷疑屬未經註冊藥劑製品，署方正繼續調查。

「他達拉非」用於治療勃起功能障礙，必須按照醫生建議使用。「他達拉非」的副作用包括低血壓、頭痛、嘔吐、頭暈及暫時性視力模糊，亦可能與某些藥物（例如治療心絞痛的「硝酸甘油」）產生相互作用，令血壓降至危險水平。不當使用「他達拉非」可能構成嚴重健康風險，尤其是對有心臟問題的病人。

衞生署發言人強烈呼籲市民切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明的產品。已購買上述產品的市民應立即停止服用，如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見。