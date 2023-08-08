瑞士漢脫擾亂秩序罪兼獲訟費　律政司就訟費令上訴　高院裁得直

2019年中環「和你lunch」期間，一名內地男子在現場拍攝並稱「我們都是中國人」，遭現場人士包圍。 一名瑞士籍業餘攝影師被指關上商廈大門，令內地漢無法離開致受襲。業餘攝影師經審訊後，被裁定協助及教唆擾亂秩序行為罪不成立，並獲批訟費。律政司不服訟費令，提出上訴。高等法院法官今(8日)頒判辭，指業餘攝影師屬自招嫌疑，裁定律政司上訴直。



被告Marc Gerard Progin，原被控2019年10 月4 日在中環遮打大廈外，協助及教唆一些人作出喧嘩或擾亂秩序的行為，意圖激使他人破壞社會安寧。他經審訊後被裁定罪名不成立，律政司曾在裁判法院提出覆核，但被駁回。

指原審裁判官錯誤考慮 被告和其他人是否有聯繫

原審裁判官指被告並非自招嫌疑，其中一個考慮因素為沒有證據顯示，被告和其他在場的黑衣襲擊者有聯繫。惟高等法院法官在判辭指，原審裁判官考慮訟費時，錯誤考慮此事。

法官續指，被告當時走在涉案內地人前，並關上大廈的門，其行為屬自招嫌疑，認為他不應獲訟費。

此外，被告的代表大律師早前陳詞指，若被告不獲批訟費，對他而言屬懲罰。法官強調，是否批出批准上訴，不應視為獎勵或懲罰。

案件編號：HCMA188/2022