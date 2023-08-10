深圳改善繁體中文英文指示牌　mother and baby room凸顯港深差異

中港恢復通關後，兩地人民來往愈趨頻繁，羅湖口岸將實行「常旅客」計劃，方便特定群組過關；深圳市口岸辦公布18項陸路口岸過關改善措施，包括保持口岸公廁環境衛生；改善繁體中文、英文指示牌；打擊口岸外圍的「黑車」拉客。

《香港01》昨日（9日）約中午時份到羅湖口岸，了解相關改善措施實行前，究竟現況如何。在廁所方面，口岸大樓及與之相連的羅湖火車站一帶位置，記者目測大致整潔，但幾乎全屬「踎廁」；至於指示牌亦大致清晰，但部份英語則並非常見用法，例如母嬰室，香港多稱為育嬰室，英文一般常見為「nursery room」、「baby care room」等，但指示牌稱之為「mother and baby room」。另外，顯示列車資訊的螢幕，亦只有中文，沒有英文資訊。



+ 5

口岸廁所整潔光猛 踎廁為主與港「廁文化」不同

根據深圳市口岸辦公布的措施，其中一項為保持口岸公廁環境衛生。記者先後於口岸大樓進入兩個男廁，環境大致整潔光猛，但只有其中一個設有「座廁」，而且只有一格；其餘全屬「踎廁」。

走出口岸大樓後，相連的羅湖火車站一帶亦有不少洗手間，尚算整潔，有些微異味，但同樣地只設「踎廁」，而且由於門上並未設上鎖標示，除非直接推門，否則未必能辨認廁格內是否有其他人。

+ 1

指示牌大致清晰 育嬰室叫母嬰室致英文直譯

另外，當局亦提到，會在羅湖、福田、深圳灣、蓮塘口岸完善繁體中文、英文標識標牌，統一規範樣式。記者觀察口岸大樓外的指示牌，指示大致清晰，可順利到達洗手間或不同車站。但英文翻譯則並非常見用法，例如母嬰室的英文寫為「mother and baby room」，在網上搜尋未見同類說法。

本港商場多叫作育嬰室，而英文一般寫「nursery room」、「baby care room」等。

育嬰室於香港一般稱為「nursery room」、「baby care room」等；但內地同類設施稱為母嬰室，英文為「mother and baby room」。（蘇煒然攝）

記者之後於火車站前所見，雖然有螢幕顯示列車班次情況，亦有英語稱之為「Train Arrival Information Table」，但螢幕內的資訊並沒有任何英文。

螢幕內的資訊並無英文翻譯（蘇煒然攝）

Lift譯作電梯 垂直電梯是甚麼？

此外，部份名詞的用法並同統一，例如提醒攜帶大型行李旅客，或輪椅乘客使用電梯的指示牌，其中一個標示為電梯（Lift），但另一個則為垂直電梯（vertical elevator）。

而在本港，一般都會要求輪椅乘客和攜帶大型行李旅客乘搭「升降機」（Lift），而非用電梯（elevator），按指示推斷，垂直電梯（vertical elevator）其實指的是港人一般所叫的升降機。

口岸一帶橫額籲坐正規交通工具 未見有「黑車」拉客

過往不時聽聞有「黑車」拉客的情況，即有人在口岸一帶非法取酬載客，甚至索取高昂費用。有港人向記者透露，日前在羅湖商業城外，亦有人不斷拉客，連番詢問前往何處。不過記者昨日於同樣位置未目睹拉客情況，而且口岸一帶多處都掛了橫額，提醒「選擇正規的營運車輛乘坐 切莫輕信拉客人員」。現場亦有深圳公安以普通話廣播提醒，應乘坐正規交通工具。

北上港人：羅湖口岸一帶欠大型路牌指示

對於深圳市口岸辦有意採取一系列改善措施，北上遊玩的港人李女士表示並不知情，但相信確有助旅客，尤其過往認為羅湖口岸一帶欠缺大型路牌指示，「明確嘅大標示少啲」，而且由於人流太多，所以現場相對混亂。