首個貓迷展｜逾300個攤位　准帶貓入場　調查揭養貓月均花1495元

香港首個貓展即將舉辦，由本月23日起至26日於會展擺放逾300個攤位，屆時主人可帶同貓貓一起入場。「香港貓迷博覽會2023」除了有多種貓用產品購買外，同時舉辦闊別香港11年的「CFA國際貓展」比賽及頒獎禮晚宴；亦設以貓為主題的藝術展出，包括貓迷文創市集、貓藝廊及貓迷潮玩館等，當中更會展出長達十米的《百貓圖》。



展覽集團有限公司總經理朱雪玲表示，香港寵物市場龐大，當中飼養貓隻的人數增加，預計未來寵物市場需求隨之上升。她引述政府2019年統計，香港有約十萬住戶養貓。她指集團今年調查所得，在1,153份有效問卷中，9成受訪者均有養貓，而沒有養貓的人士中有8成計劃未來養貓；受訪者平均每月飼養貓隻花費1,495元，較去年上升近20%。



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主辦方冀3日人流達15萬人次

朱雪玲表示，香港除寵物展外，今次貓展是亞洲最大型以貓為主題的展覽會，希望3日人流可達約15萬人次。她提到貓展其中一半攤位為售賣寵物相關產品，另一半則是為人而設商品，如精品、畫作及產品等。她亦期望，大家不止是為了貓隻而來展覽，即使沒有養貓都可入場消費、與貓互動及吸收相關資訊，籲大家留港消費。

CFA國際貓展比賽逾200隻貓參賽 來自超過12個國家

是次貓迷展其中最為矚目活動是「CFA 國際貓展」 頒獎典禮及晚宴，自2013年後闊別香港11年再次舉辦， 屆時將會有超過12個國家及200名嘉賓與貓隻來港出席。香港黑貓會會長羅燕玲指，該比賽並不止貓隻「 鬥靚」，最主要目的是公眾教育，教導市民不同品種貓的特性，以及是否合適自己飼養，希望減少錯配而導致棄養的問題出現。

羅燕玲續指，CFA將會派出8位評判按美國CFA比賽規例獨立評選，比賽分為4個組別，包括成貓組、絕育貓組、幼貓組及家貓組，又指除了最常見貓品種外，亦會有緬甸貓、孟買貓、挪威森林貓及沃爾帝王貓等。

上屆家貓組第一名貓隻「好彩」及其主人Iceman分享，「好彩」是家中附近草叢執回家，指家貓組是家貓組不論品種均可參與，亦無需有證書，只要預先報名打齊針就可以參賽。

貓迷展結合貓與藝術 展出珍貴《千禧百貓圖》

是次貓迷展將貓及藝術融合，設有貓迷潮玩館、貓藝廊藝術展館、文地貓新書簽名會；貓藝廊更會展出中國著名國畫家李玉凱《千禧百貓圖》 真跡，他在2006年特意為香港貓迷會繪畫一隻不同形態的貓貓，作品為長達10米的捲軸國畫。羅燕玲表示，今次展出《百貓圖》很大機會是最後一次，在美國CFA總部亦不會擺放真跡，呼籲貓迷把握最後機會在港欣賞作品。

此外，貓藝廊藝術展館展出29幅以貓為主題的畫作，並會進行慈善義賣，當中10%收益捐贈給不同貓貓救助慈善機構。

香港本地插畫師文地貓亦在26至27日舉行《貓星人統治地球》新書發佈會，以及為大家速畫貓。文地貓表示新書是第一次以貓做主題的漫畫，內容講述一隻名為米高的貓，放棄貓界大佬身份，在香港做不同的工種，原來背後卻有重大的任務。她指，漫畫內也有加插養貓知識， 藉着新書可以了解貓，又稱「以貓眼睇返人類有幾愚蠢」。

場內設5.5米高大型平安貓山 由3000個貓包組成

貓迷展場內另設有兩座大型平安貓山，其中一個5.5米高、由3,000個貓包組成， 另一個則是2米高方便主人及寵物一同「打卡」，也安排「天下貓貓講貓貓」講座、「 鏟屎官大賽」等活動。