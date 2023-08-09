世大運｜香港代表團奪12獎牌返港　陳國基接機：創出前所未有佳績

香港運動員代表團在成都舉行的第31屆世界大學生夏季運動會，共奪得12面獎牌創歷來最佳成績。代表團今日（9日）返港，政務司司長陳國基、文化體育及旅遊局局長楊潤雄及康文署署長劉明光一同到機場接機。陳國基形容港隊創出前所未有的佳績，「在國際體壇說好一個又一個香港故事」。



第31屆世界大學生夏季運動會香港運動員代表團今日返港。（陳國基Facebook圖片）

今屆香港有超過140名學生運動員出戰大運會11個體育項目，參加人數是歴年之冠。奪得的12面獎牌中，包括4金、1銀、7銅，為港爭光。陳國基表示，港隊在劍擊、武術、乒乓球和羽毛球項目歷史性首奪獎牌，足證香港精英運動發展穩步上揚，「相信廣大香港市民和我一樣，都對各位年輕健將的堅毅意志和出色表現，深感振奮和驕傲！」

陳表示，特區政府定當繼續支援精英運動員在學業和運動方面雙軌發展，讓他們增強實力，開拓潛能，在不同賽事盡展所長，為港爭光，在世界舞台說好更多青春活力充沛的香港故事。他預祝國家杭州亞運會和亞殘運會圓滿成功，香港運動員再創佳績。

楊潤雄在接機時親身向領隊、教練和支援人員表示感謝，強調他們的努力付出是成就運動員佳績不可或缺的。

楊潤雄並說，國家主辦成都第31屆世界大學生夏季運動會空前成功，再次向全世界展示大國風範，「我深深感受到作為中國人的驕傲，我亦在此衷心祝賀國家取得豐碩成果。」他表示，對下月開幕的杭州亞運充滿期待，並預祝國家舉辧亞運會和亞殘運會圓滿成功。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄(前二排左三)、政務司司長陳國基(前二排左四)及康文署署長劉明光(前二排右二)一同到機場接機。（楊潤雄Facebook圖片）

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金牌

武術（男子太極劍）：許得恩

劍擊（女子重劍個人）：佘繕妡

劍擊（男子花劍個人）：張家朗

劍擊（男子花劍團體）：張家朗、蔡俊彥、吳諾弘及李逸朗

銀牌

武術（男子南拳）：劉子龍

銅牌

武術（男子太極拳）：許得恩

武術（女子槍術）：沈曉榆

乒乓球（女子團體）: 杜凱琹、蘇慧音、林依諾、李凱敏及吳詠琳

乒乓球（混合雙打）：何鈞傑及杜凱琹

網球（混合雙打）：黃澤林及王康怡

劍擊（男子花劍個人）：蔡俊彥

羽毛球（男子單打）：高城熙