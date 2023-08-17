教工會求助個案按年升兩成　有教師病假期間遭校方擅改電郵密碼

撰文：馬煒傑
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香港教育工作者工會成立兩年，接獲逾1,700宗教師求助個案，今年接獲的宗數比去年同期升超過兩成，涉及教師薪金及公積金計算、無故解約、勞資糾紛等。有個案教師反映曾遭校長言語欺凌，病假期間校方擅改其內部電郵密碼，又「爆櫃桶鎖頭」取走學校夾萬匙。另有個案涉退休教師公積金被拖延發還，向教育局追討約一年，經申訴專員公署介入，才成功取回所有款項。

教工會主席黃建豪批評，在校本管理政策下，法團校董會及校方管埋層權力過大，即使教師向教育局投訴，局方只會要求校董會調查，再交由校長跟進，形容情況是「自己查自己」，而教育局角色亦過於被動，令教師投訴無門，促法團校董會建立透明制度，公平處理校內人事等問題，當局亦應主動介入學校投訴調查。

有老師精神問題告假　校方擅改電郵密碼、爆櫃桶鎖頭取夾萬匙

教工會接獲一宗教師被無理對待的投訴，涉及石硤尾一間英文中學，該校新任校長三年前上任後，其管理手法引起校內教職員不滿，引發近半人離職。受影響教師任教20多年，於2021年5月在校長多次要求下刪改會議紀錄，製作第三版本的會議紀錄，並由校監簽署確認。後來校長反推卸責任，向校董會等發電郵指教師出錯。

該名老師指，事後多次被校長召喚到校長室内言語欺凌、拍枱大罵，令其精神健康受到困擾，需要請病假休息，期間校方管理層卻擅自更改其學校内部電郵密碼，更擅自更換辦公桌抽屜鎖頭受取走學校夾萬鎖匙，座位又被膠帶圍封，待教師復職後才發現上述情況。該教師又提到，兩個多月前有同事同樣因為工作壓力，致精神健康出現問題，更曾於校內送院，批評學校人事管理手法不近人情，更不尊重教職員感受。

教師就事件向教育局投訴，局方最後僅稱校方處理不理想，但無作出任何懲處，批評有關調查報告僅依校長片面之詞完成。教育局回覆稱，接獲有關學校人員的投訴後，已按既定程序嚴肅處理，由於有關事宜涉及個人資料，當局不會作出任何評論。

教工會主席黃建豪指，在校本管理的情況下，即使教師向教育局投訴學校管理層，當局只會促校董會調查，再交由校長跟進，形容情況是「自己查自己」，認為教育局角色過於被動，令教師投訴無門，若當事人不認同報告，局方理應聯絡投訴人深入了解事件

教師退休後公積金政府供款部分被扣起　教育局無交代原因

另外兩宗教師投訴涉及公積金及長服金發放問題。投訴人巫老師任職的學校，於去年捲入校政風波，他曾出面指控學校辦學團體管理不善，有親姊妹分任校董及獨立校董涉違例。他於去年9月1日正式退休，理應按津貼學校公積金規則，於一個月內取得全部款項，但直至10月時僅獲得約三分一的公積金，其餘包括「政府贈款額」被扣起。

他就公積金被扣起的部分，多次向教育局公積金組及所屬分區查詢均無結果，僅獲回覆稱「調查緊。」他於今年1月向申訴專員公署投訴，經署方介入下，今年8月才取回所有公積金款項。巫老師認為事發至今，當局未有交代詳情，處理程序欠缺透明度，持續查詢及跟進亦令精神壓力倍增。

黃老師校方拒絕按僱傭條例為女職員支付長期服務金，而今已離職一年仍未能取得有關款項。（梁鵬威攝）

任職廿年老師因病請辭不獲受理　學校拒發長服金

同校任職的黃老師指出，學校被揭校政混亂後，一名女教職員曾返校帶走文件，以便回家工作，豈料遭校方報警處理。該名職員無被檢控或保釋候查，校方卻晚上派律師到其家拍門，向她發出律師信，除影響到事主外，亦對家人做成困擾。

黃老師指，該女職員因學校指控及行動受到驚嚇，出現嚴重焦慮及恐慌，病假期間更被校方停薪停職她求醫後獲診斷不再適合擔任當時的崗位，於是向校方提交醫生證明，並以健康理由請辭，校方拒絕接納醫生報告，反要求職員到指定診所接受兩次評估，惟她事後無法取回報告，多次追問亦被冷待。她於該校任職約20年，校方拒絕按僱傭條例支付長期服務金，而今已離職一年仍未能取得有關款項。

教育局指，就有關教師申領公積金事宜，局方已按既定機制處理其申請。此外，資助學校的法團校董會為學校教職員（包括校長）的僱主，須負責校內教職員的人事管理事宜，並就此承擔最終責任。就有關教職員與其僱主的勞資糾紛，當局與該校保持緊密聯繫，並已促請學校須按《僱傭條例》妥善跟進。

教工會表示，去年接獲教師的求助748宗，今年則接獲近千宗個案，按年升約兩成，不少個案反映校本管理政策下，法團校董會擁有極大權責，學校欠缺公平公正的管理制度，將嚴重影響教師權益及教學效能，促法團校董會建立透明和公平機制，處理學校人事去留或升遷問題。

工會又指，學界勞資糾紛情況不時發生，未來業界須面對縮班殺校的情況，或出現超額教師情況，擔心各校法團校董會及管理層自行制定政策裁員或安排轉職，促請學校儘早制定完善機制處理。

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