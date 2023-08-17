教工會求助個案按年升兩成　有教師病假期間遭校方擅改電郵密碼

香港教育工作者工會成立兩年，接獲逾1,700宗教師求助個案，今年接獲的宗數比去年同期升超過兩成，涉及教師薪金及公積金計算、無故解約、勞資糾紛等。有個案教師反映曾遭校長言語欺凌，病假期間校方擅改其內部電郵密碼，又「爆櫃桶鎖頭」取走學校夾萬匙。另有個案涉退休教師公積金被拖延發還，向教育局追討約一年，經申訴專員公署介入，才成功取回所有款項。



教工會主席黃建豪批評，在校本管理政策下，法團校董會及校方管埋層權力過大，即使教師向教育局投訴，局方只會要求校董會調查，再交由校長跟進，形容情況是「自己查自己」，而教育局角色亦過於被動，令教師投訴無門，促法團校董會建立透明制度，公平處理校內人事等問題，當局亦應主動介入學校投訴調查。



有老師精神問題告假 校方擅改電郵密碼、爆櫃桶鎖頭取夾萬匙

教工會接獲一宗教師被無理對待的投訴，涉及石硤尾一間英文中學，該校新任校長三年前上任後，其管理手法引起校內教職員不滿，引發近半人離職。受影響教師任教20多年，於2021年5月在校長多次要求下刪改會議紀錄，製作第三版本的會議紀錄，並由校監簽署確認。後來校長反推卸責任，向校董會等發電郵指教師出錯。

該名老師指，事後多次被校長召喚到校長室内言語欺凌、拍枱大罵，令其精神健康受到困擾，需要請病假休息，期間校方管理層卻擅自更改其學校内部電郵密碼，更擅自更換辦公桌抽屜鎖頭受取走學校夾萬鎖匙，座位又被膠帶圍封，待教師復職後才發現上述情況。該教師又提到，兩個多月前有同事同樣因為工作壓力，致精神健康出現問題，更曾於校內送院，批評學校人事管理手法不近人情，更不尊重教職員感受。

教師就事件向教育局投訴，局方最後僅稱校方處理不理想，但無作出任何懲處，批評有關調查報告僅依校長片面之詞完成。教育局回覆稱，接獲有關學校人員的投訴後，已按既定程序嚴肅處理，由於有關事宜涉及個人資料，當局不會作出任何評論。

教工會主席黃建豪指，在校本管理的情況下，即使教師向教育局投訴學校管理層，當局只會促校董會調查，再交由校長跟進，形容情況是「自己查自己」，認為教育局角色過於被動，令教師投訴無門，若當事人不認同報告，局方理應聯絡投訴人深入了解事件。

教師退休後公積金政府供款部分被扣起 教育局無交代原因

另外兩宗教師投訴涉及公積金及長服金發放問題。投訴人巫老師任職的學校，於去年捲入校政風波，他曾出面指控學校辦學團體管理不善，有親姊妹分任校董及獨立校董涉違例。他於去年9月1日正式退休，理應按津貼學校公積金規則，於一個月內取得全部款項，但直至10月時僅獲得約三分一的公積金，其餘包括「政府贈款額」被扣起。

他就公積金被扣起的部分，多次向教育局公積金組及所屬分區查詢均無結果，僅獲回覆稱「調查緊。」他於今年1月向申訴專員公署投訴，經署方介入下，今年8月才取回所有公積金款項。巫老師認為事發至今，當局未有交代詳情，處理程序欠缺透明度，持續查詢及跟進亦令精神壓力倍增。

黃老師校方拒絕按僱傭條例為女職員支付長期服務金，而今已離職一年仍未能取得有關款項。（梁鵬威攝）

任職廿年老師因病請辭不獲受理 學校拒發長服金

同校任職的黃老師指出，學校被揭校政混亂後，一名女教職員曾返校帶走文件，以便回家工作，豈料遭校方報警處理。該名職員無被檢控或保釋候查，校方卻晚上派律師到其家拍門，向她發出律師信，除影響到事主外，亦對家人做成困擾。

黃老師指，該女職員因學校指控及行動受到驚嚇，出現嚴重焦慮及恐慌，病假期間更被校方停薪停職。她求醫後獲診斷不再適合擔任當時的崗位，於是向校方提交醫生證明，並以健康理由請辭，校方拒絕接納醫生報告，反要求職員到指定診所接受兩次評估，惟她事後無法取回報告，多次追問亦被冷待。她於該校任職約20年，校方拒絕按僱傭條例支付長期服務金，而今已離職一年仍未能取得有關款項。

教育局指，就有關教師申領公積金事宜，局方已按既定機制處理其申請。此外，資助學校的法團校董會為學校教職員（包括校長）的僱主，須負責校內教職員的人事管理事宜，並就此承擔最終責任。就有關教職員與其僱主的勞資糾紛，當局與該校保持緊密聯繫，並已促請學校須按《僱傭條例》妥善跟進。

教工會表示，去年接獲教師的求助748宗，今年則接獲近千宗個案，按年升約兩成，不少個案反映校本管理政策下，法團校董會擁有極大權責，學校欠缺公平公正的管理制度，將嚴重影響教師權益及教學效能，促法團校董會建立透明和公平機制，處理學校人事去留或升遷問題。

工會又指，學界勞資糾紛情況不時發生，未來業界須面對縮班殺校的情況，或出現超額教師情況，擔心各校法團校董會及管理層自行制定政策裁員或安排轉職，促請學校儘早制定完善機制處理。