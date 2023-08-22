福島核廢水︱遊日港人捉緊機會食海產　市民：之後就絕緣唔再掂

日本政府今日（22日）宣布將於周四排放福島核廢水，港府立即啟動進口管制措施，料禁止多個縣市食品入口香港。不少港人今日乘坐航班前往日本東京或大阪旅遊，稱排放核廢水並未影響遊日心情，但直言進食海產及刺身會有一定憂慮，周四排放核廢水前要「捉緊機會」。另有市民指，日本有關決定十分突然，「諗住我可以食埋今次先，冇諗過佢尋日（21日）宣布，星期四兩日之後就實施」，相信今次到日本旅遊是短期內的「最後一次」，「趕埋（今次）之後就絕緣唔再掂。」



市民赴東京旅遊 稱周四後會避開吃魚生海產

市民黃先生一家今日出發到日本東京，他表示，未有因當地政府排放核廢水而影響到行程，但「𠵱兩日要捉緊機會」吃魚生海產，周四後會儘量避開進食，用膳會選擇農作物及肉類，相信會較為放心。

核核廢水周四排入大海後，黃先生指，會密切留意當地新聞，「睇下有冇咩更多要注意，回港後亦會留意事態發展，決定會否再到日本旅遊，或進食日本進口的海產，「其他國家都會有啲數據，再衡量。」

日排核廢水後再觀察影響 或改吃其他國家進口海鮮

市民陳女士一家則到大阪關西旅行，她說，雖然與福島有一定距離，但對排核廢水有一定憂慮，同樣表示周四後會避免進食水產，「儘量唔食水產，𠵱轉都last一轉，趕埋之後就絕緣唔再掂。」

她又認為，日本公布核廢水排放的消息十分突然，「諗住我可以食埋今次先，冇諗過佢尋日（21日）宣布，星期四兩日次後就實施。」陳女士續指，即使回到香港後，短期內亦不會進食產來自日本的水產，「抖抖先，始終都好危險，睇下有冇其他代替。」她續指，或改食其他國家進口的海鮮，數年後視乎情況，再決定會否回歸吃日本海產。

陳先生一家亦到大阪旅行，稱整體而言難免會有所擔心，「始終係有一定影響。」他認為，距離核廢水排放的位置較遠，不太擔心在大阪進食會有風險，不會特意不進吃海產。他續指，暫時未有計劃到東京，會視乎排核後的事態發展再作決定。