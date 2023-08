初選案｜余慧明指攬炒來自電影對白　是向政府擺出姿態而非恐嚇

民主派初選案最後一名被告,前醫管局員工陣線主席余慧明,今(23日)出庭自辯。她稱2020年初她發起醫護罷工時,令她意識到若沒足夠話語權,是無法與政權談判的,故萌生參選立法會的想法。她期後在Facebook撰文提及「攬炒」,她稱「攬炒」一詞來自電影《飢餓遊戲》的對白,但她並無意攬炒議會,她的目標是要雙普選,她當時希望以高姿態的方式談判,合法地爭取五大訴求,若政府願意放下身段回應,凡事都「有得傾」,強調她提的「攬炒」是姿態而非恐嚇。



被告余慧明(中)在2020年初曾發起醫管局員工罷工。(資料圖片)

發起罷工要求全面封關

被告余慧明稱,她在大學畢業後便加入醫管局,2019年尾,她成立醫管局員工陣線工會,踏上從政之路。工會曾於2020年2月3至7日發起罷工,她指當時工會要求政府全面封關,保障市民安全和避免醫療系統崩潰。醫管局雖曾與工會公開對話,但未有直接回應訴求,只是不停「遊花園」。

指醫生林正財作中間人與政府接洽

余憶述,罷工期間曾收到「政府中間人」,即醫生林正財訊息,指可向政府推銷政策,禁止被世衛列作「高危」地區的旅客訪港,余最初答應,但政策後來改為內地訪港人士需進行14天強制隔離,這與工會預期有落差。直到罷工第四天,有會員擔心病人安危,亦放不下在病房繼續作戰的同事,再次投票大比數反對繼續罷工。

余慧明指她發起罷工時,林正財醫生曾充當政府的中間人(資料圖片/張浩維)

要有足夠話語權才會被見到

余自言,2019年社運政府對市民訴求視若無睹,至2020年醫護罷工一事,令她意識到沒有足夠話語權,政權是不會與其談判,因為香港政府並非民選政府。她說:「要有足夠嘅話語權,佢先會望到我哋囉。」2020年3月中,余萌生參選立法會衛生服務界的想法。同月底,余在個人FB發布文章《踏上這攬炒旅途》,文章後來被香港獨立媒體轉載。余指,標題中的「攬炒」,是她願意以不同方式爭取五大訴求,即使過程中她可能失去工作,也要增加政府拒絕民意的代價。

有機會雙輸但始作俑者是政府

法官陳仲衡問,余是否指「雙輸局面(lose-lose situation)」?余直言:「其實呢個唔係我想要,我想要嘅係一個win-win(雙贏)。」她同意,最終結果可能是「雙輸」,但始作俑者是政府。

余慧明指「攬炒」一詞來自電影《飢餓遊戲》的對白: If you burn, you burn with us。(《飢餓遊戲》劇照)

認為市民當時已被政權燒著

余續指,撰寫該文是希望為官方選舉鋪路,但文中提及「攬炒」是來自2019年社運,認為「攬炒」一詞借了電影《飢餓遊戲》的對白:「if we burn, you burn with us.」並說:「我認為當時市民已經係被政權燒著咗。」她認為政府不理訴求,令事件演變越多衝突,政權需要付出代價,包括民眾罷工下的壓力等,但強調她希望用非暴力、合法方法進行抗爭。

攬炒議會並非其目標

文中提及「攬炒議會」,余解釋若果不想政府任意通過法案,市民亦有可能失去派糖措施,但議會攬炒並非她的目標,爭取雙普選才是,因為只要落實雙普選,其他訴求便可解決。至於文章倡全民三罷「令社會停擺」,法官李運騰質疑或會令市民生活受影響。余直言,這是政府拒應訴求的「最壞結果」。

提出攬炒是姿態而非恐嚇

余強調,文章主軸圍繞爭取五大訴求,若政府回應民意,雙方是「有得傾」,但重點是政府肯放下身段及其傲慢態度。過往民主派議員與政府談判時意志不夠堅定,容易作出讓步,故應選出意志堅定的人進入理會。法官李運騰問,是否代表五大訴求沒有讓步?余否認,並指她主張「高姿態嘅談判手法」。李官再問,是以攬炒「恐嚇」政府回應?余表示:「呢個只係一個姿態,唔係一個恐嚇,所有嘢都有得傾。」

16名受審被告。(詳看下圖)

16名表證成立的被告:吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間,串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

31名認罪被告:戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告,其中10人不認罪。(詳看下圖)