初選案｜余慧明指攬炒來自電影對白　是向政府擺出姿態而非恐嚇

民主派初選案最後一名被告，前醫管局員工陣線主席余慧明，今（23日）出庭自辯。她稱2020年初她發起醫護罷工時，令她意識到若沒足夠話語權，是無法與政權談判的，故萌生參選立法會的想法。她期後在Facebook撰文提及「攬炒」，她稱「攬炒」一詞來自電影《飢餓遊戲》的對白，但她並無意攬炒議會，她的目標是要雙普選，她當時希望以高姿態的方式談判，合法地爭取五大訴求，若政府願意放下身段回應，凡事都「有得傾」，強調她提的「攬炒」是姿態而非恐嚇。



被告余慧明(中)在2020年初曾發起醫管局員工罷工。（資料圖片）

發起罷工要求全面封關

被告余慧明稱，她在大學畢業後便加入醫管局，2019年尾，她成立醫管局員工陣線工會，踏上從政之路。工會曾於2020年2月3至7日發起罷工，她指當時工會要求政府全面封關，保障市民安全和避免醫療系統崩潰。醫管局雖曾與工會公開對話，但未有直接回應訴求，只是不停「遊花園」。

指醫生林正財作中間人與政府接洽

余憶述，罷工期間曾收到「政府中間人」，即醫生林正財訊息，指可向政府推銷政策，禁止被世衛列作「高危」地區的旅客訪港，余最初答應，但政策後來改為內地訪港人士需進行14天強制隔離，這與工會預期有落差。直到罷工第四天，有會員擔心病人安危，亦放不下在病房繼續作戰的同事，再次投票大比數反對繼續罷工。

余慧明指她發起罷工時，林正財醫生曾充當政府的中間人（資料圖片／張浩維）

要有足夠話語權才會被見到

余自言，2019年社運政府對市民訴求視若無睹，至2020年醫護罷工一事，令她意識到沒有足夠話語權，政權是不會與其談判，因為香港政府並非民選政府。她說：「要有足夠嘅話語權，佢先會望到我哋囉。」2020年3月中，余萌生參選立法會衛生服務界的想法。同月底，余在個人FB發布文章《踏上這攬炒旅途》，文章後來被香港獨立媒體轉載。余指，標題中的「攬炒」，是她願意以不同方式爭取五大訴求，即使過程中她可能失去工作，也要增加政府拒絕民意的代價。

有機會雙輸但始作俑者是政府

法官陳仲衡問，余是否指「雙輸局面（lose-lose situation）」？余直言：「其實呢個唔係我想要，我想要嘅係一個win-win（雙贏）。」她同意，最終結果可能是「雙輸」，但始作俑者是政府。

余慧明指「攬炒」一詞來自電影《飢餓遊戲》的對白: If you burn, you burn with us。（《飢餓遊戲》劇照）

認為市民當時已被政權燒著

余續指，撰寫該文是希望為官方選舉鋪路，但文中提及「攬炒」是來自2019年社運，認為「攬炒」一詞借了電影《飢餓遊戲》的對白：「if we burn, you burn with us.」並說：「我認為當時市民已經係被政權燒著咗。」她認為政府不理訴求，令事件演變越多衝突，政權需要付出代價，包括民眾罷工下的壓力等，但強調她希望用非暴力、合法方法進行抗爭。

攬炒議會並非其目標

文中提及「攬炒議會」，余解釋若果不想政府任意通過法案，市民亦有可能失去派糖措施，但議會攬炒並非她的目標，爭取雙普選才是，因為只要落實雙普選，其他訴求便可解決。至於文章倡全民三罷「令社會停擺」，法官李運騰質疑或會令市民生活受影響。余直言，這是政府拒應訴求的「最壞結果」。

提出攬炒是姿態而非恐嚇

余強調，文章主軸圍繞爭取五大訴求，若政府回應民意，雙方是「有得傾」，但重點是政府肯放下身段及其傲慢態度。過往民主派議員與政府談判時意志不夠堅定，容易作出讓步，故應選出意志堅定的人進入理會。法官李運騰問，是否代表五大訴求沒有讓步？余否認，並指她主張「高姿態嘅談判手法」。李官再問，是以攬炒「恐嚇」政府回應？余表示：「呢個只係一個姿態，唔係一個恐嚇，所有嘢都有得傾。」

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)