屋宇署為19幢大廈安排政府承建商急維修　拖延大廈維修將檢控

本港近日不時發生大廈外牆冧石屎問題，令人擔憂舊樓問題成為都市「隱形炸彈」。屋宇署表示，針對已委聘註冊檢驗人員的約1,800幢樓宇，自7月下旬起向相關註冊檢驗人員發信並副本抄送相關業主，要求於一個月內交代進度，並敦促加快進行檢驗及／或修葺工程。



至於另外約900幢樓宇仍未委聘註冊檢驗人員，屋宇署指陸續向有關業主或法團發出警告信，要求盡快委聘註冊檢驗人員進行檢驗工程。署方指，本月初主動以無人機為有關樓宇進行外牆特別檢驗，截至今日已完成22幢大廈的外牆特別檢驗工作，並就當中19幢發現外牆或露台／簷篷底部有批盪／石屎鬆脫的情況，即時安排政府承建商進行緊急工程，移除鬆脫部分，並會向相關業主收取該緊急工程的相關費用。



屋宇署表示，會檢視陸續收到的大廈維修進度報告或工作計劃，若無合理解釋及進度欠佳，視乎個別情況，屋宇署會在今年第四季開始向有關業主或法團展開檢控程序，但如個別個案顯示業主有心拖延，屋宇署會優先處理，盡早提出檢控。

屋宇署亦稱，首輪目標是於九月初完成檢驗30幢潛在風險較高的樓宇的外牆，並已調配內部人手及正委聘工程顧問協助，從仍未委聘檢驗人員的樓宇當中識別更多潛在風險較高的樓宇，檢驗其外牆狀況和是否有明顯危險情況需要進行緊急工程。

不過，署方強調這項特別行動不能取代業主在樓宇檢驗及維修的責任，相關業主或法團必須加快行動。此外，上述900幢未有未委聘註冊檢驗人員的樓宇中，約有200幢為「三無大廈」，屋宇署會繼續聯同民政署及市建局，加強向他們提供資訊、協調、技術及財政支援，包括協助成立法團。

至於1100幢較高風險，並已納入「樓宇更新大行動2.0」的第二類別樓宇，屋宇署會介入驗樓和維修，再向業主追討費用。截至上月底，約30幢已完成修葺，有630幢正進行維修，當中約150幢會在今年內完成；另外約440幢正進行驗樓。