調查揭六成受訪基層兒童暑假無活動　社協促訂機制減免活動收費

香港社區組織協會及兒童權利關注會調查發現，六成受訪基層兒童在暑期並無安排任何暑期活動，當中逾九成人表示其家庭在應付暑期活動開支上｜感到頗困難或非常困難。



社協指出，從全港青少年中心的數據可見，絕大部份康樂/興趣班均需收費，68.3%綜合青少年服務中心沒有特別舉辦針對貧窮兒童或青少年的活動、逾八成半兒童及青年中心亦沒有特別為清貧兒童舉辦活動。社協促政府訂立青少年中心活動收費減免機制、增加康樂活動受助名額、並考慮擴大在校課後託管服務試行計劃的內容，增加暑期及長假期的課後活動支援。



香港社區組織協會及兒童權利關注會今年7至8月進行調查，訪問225名6至18歲以下、家庭收入低於貧窮線的基層兒童。結果發現，六成受訪基層兒童在暑期並無安排任何暑期活動，當中逾九成人表示其家庭在應付暑期活動開支上感到頗困難或非常困難。

問到暑假活動安排，近半數受訪者表示會回內地、近四成半留在家中、逾一成則稱沒有任何安排。社協指出，若漫長的暑期沒有具體活動安排，將不利兒童成長。

受訪兒童中，分別有逾半人稱最希望參加的活動是體育運動或語文學習班。據社協對全港青少年綜合服務中心、以及兒童及青年中心的資料搜集，發現語文學習課程大多收費高昂，每月動輒一千多元，一般清貧家庭較難負擔；至於康體活動，各中心和康文署提供的活動名額亦不足。

調查也發現，57.5%受訪兒童過去一年不曾報名參加青少年綜合服務中心、或青年及兒童中心的活動，有逾六成受訪者則沒有嘗試報名相關中心的暑期活動。

從全港青少年中心的數據則可見，68.3%綜合青少年服務中心沒有特別舉辦針對貧窮兒童或青少年的活動、逾八成半兒童及青年中心亦沒有特別為清貧兒童舉辦活動。

社協指，雖然個別非政府機構有特別設立減免費用的制度，惟由於各機構做法各異，難以系統地為弱勢家庭中的兒童及青少年提供持續的中心活動和服務。社協建議政府訂立青少年中心活動收費減免機制、增加康樂活動受助名額、並考慮擴大在校課後託管服務試行計劃的內容，增加暑期及長假期的課後活動支援。