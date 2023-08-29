房協推新計劃免承建商低價搶標　料成本10年增兩億：安全無價值得

地盤工業意外不斷，香港房屋協會觀塘安達臣道前石礦場項目，去年亦發生天秤倒塌意外。房協總監（工程策劃）楊啟裕在傳媒茶聚時提到，今年初在工程項目引入「安全支付計劃」（pay for safety），在標書中列明工程中安全措施的要求和特定金額，以免承建商為求「搶標」，削減相關成本，預料未來10年的工程成本，將額外增加兩億元，佔總體工程約0.5%，但強調安全無價，相關開支值得投放。

領軍房協工程策劃部12年，楊啟裕將於10月退下火線，轉職為顧問（項目作業及標準），他憶述在房協的逾20年歲月，經歷停建資助房屋，至近年工程量不斷增加，由單一的資助出售房屋走到長者住屋、市區重建項目等，自豪曾與團隊在這個「房屋實驗室」為市民的住屋需要打拼。他說，退下火線後，重心會轉移到家庭，並花多點時間出海釣魚。



房協總監（工程策劃）楊啟裕。（林穎嫺攝）

房協總監（工程策劃）楊啟裕表示，房協已進入建屋高峰期，共有25個項目已經落實，其中16個已進入建造階段，包括7個地基及9個上蓋工程，在確保工程準時交付的同時，亦會重視質素和安全，引入智能系統和組裝合成建築法（MiC）等創新技術，提高質量監控外，房協亦已引入「安全支付計劃」（pay for safety）。

房協自行支付安全措施

他解釋，為免承建商在投標時，為求降低成本「搶標」節省工程安全相關的開支，故在今年一、二月開始，在投標文件中增加「安全支付計劃」，即由房協支付安全措施的費用，以確保承建商有足夠資金推行相關措施，包括全面採用「智慧工地安全」管理系統，預料相關下半年動工的工程項目都會應用新計劃。他透露，房協亦正考慮日後在標書列明總承建商在分判工程時，須要求分判商做足工地安全措施。

他續指，按此推算，涉款25億元以上的大型工程，需預留約800至900萬元，而25億以下則預留400至500萬元，約佔每個合約總額的0.4%至0.5%，預料房協未來10年的工程增加額外約兩億元成本，但認為「安全係無價，如果係可以做得到、幫得到工業安全嘅話，呢個我哋覺得係值得使。」

為資助出售房屋提升地盤安全，可能是楊啟裕在房協工程策劃部的告別作。他在傳媒茶聚透露，將於10月退下火線，將總監一職「交棒」予助理總監張冠華，而他則會改以顧問（項目作業及標準）身份，繼續在工程問題為房協提供意見。

楊啟裕（左）將於10月退下火線，將總監一職「交棒」予助理總監張冠華（右）。（林穎嫺攝）

回憶加入房協的23年歲月，他表示，當時首個參與項目是堅尼地城觀龍樓重建，由項目顧問轉為工程的負責人，笑言過程有趣。他又目睹房協由600多位同事擴大至現時1,600人，期間負責過夾屋、長者房屋、市區重建項目、屋邨重建項目等，見證房協相對單一的物業發展，到逐步協助其他資助房屋。他慶幸在房協這個「房屋實驗室」，經歷這些巨變，自豪曾與工程團隊一起，為市民的住屋需要花盡心思，嘗試不同新技術。

他又提到，曾經歷資助房屋被叫停，工程量大幅減少，經歷過多次規劃和工程部門合併和分家，至近年工程量不斷增加，人手便「逆市膨脹」，從他接掌的2011年，人手亦由約20人增至現時116人，感激團隊曾攜手克服各種困難和挑戰。

他寄語即將接棒的張冠華，房協未來的工程量與日俱增，工程的複雜性亦大幅增加，相信壓力大增，但有信心對方在行內約30年的經驗，能夠在未來的工程中揮灑自如，帶領工程策劃部和整個機構再創高峰。