近年工程事故不斷　卜國明：1%老鼠屎須嚴肅跟進　承諾紀律處分

近月地盤問題不斷，去年觀塘安達臣道房協地盤天秤倒塌事故後，承建商「精進建築有限公司」近日再被揭發，在建造香港大學「西高山校園重建計劃」西苑重建項目時，再出現石屎問題，多個結構柱混凝土鋼筋外露、部份橫樑內石屎「穿窿」。

工程師學會會長卜國明將於周二（28日）卸任，他總結過去一年的工作時指，在他任內發生多宗工業意外，相關事故亦未有減少跡象，直指涉及的工程師是業內「1%嘅老鼠屎」，有必要嚴肅處理，包括安達臣道冧天秤事故，在勞工處發表調查報告後，若涉及事故的包括學會會員，將會進行紀律處分。他續指，在現時業內人手短缺下，認同政府引入外勞的做法，但強調並非所有地盤範疇均可引入外勞，要先評估以確保相關工人合符資格。



工程師學會會長卜國明即將卸任。（林穎嫺攝）

卜國明表示，本港未來工程量大增，根據工程師學會去年的預測，未來將會欠缺約兩成工程師，即約3,000人，與建造業議會今年發表的《建造業人力預測》數據吻合，當中最短缺的範疇為土木工程、電機、結構、岩土和環境等，故他去年底已到訪英國，與香港駐倫敦經濟貿易辦事處於倫敦帝國學院聯合舉辦座談會，希望吸引工程系畢業生回港發展。他透露，正計劃再訪問加拿大，遊說有經驗的工程師回流。

他續指，工程師學會近月亦與廣東省電機工程學會簽署資格互認等，期望日後能簽署更多資格互認，吸引更多海外或內地人才來港發展，在短期內補充人手。他強調，學會仍有審批權，審視每個申請人的學歷和牌照背景，故並非「大開中門」，讓內地工程師「湧曬落嚟」。

▼ 2022年9月7日 秀茂坪安達臣道地盤一個天秤突然倒塌▼



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被問到近月地盤意外不斷，政府擬引入1.2萬名建造業界外勞，會否加劇工業意外，尤其是去年9月觀塘安達臣道地盤的天秤事故，作為前土木工程拓展署土木工程處處長的卜國明認為，工業意外是業內值得關注的事，又指並非每個範疇都能即時引入外勞，「做得天秤手，唔係人人去到做，一定要係有嗰個training、有嗰個牌先可以去做到，一個內地（人）嚟到香港可唔可以直接做到天秤手呢？嗰間公司佢要做assessment（評估），因為𠵱家負責嗰間公司要揹好重責任，出事佢就好大鑊，因為𠵱家條法例罰到佢好重。」

他又直言涉及今次意外的工程師，是業內「1%嘅老鼠屎，一定要除咗佢，呢啲係對我哋嚟講，形象影響好大。」他強調，有必要重視和處理，若學會掌握證據顯示工程師學會會員涉及事件，將會對其進行紀律處分，「不過最衰到今天，我哋都未曾正式攞到啲資料」，期望在勞工處的調查報告出爐後，學會可再次跟進此案，懲處可能涉事的工程師。