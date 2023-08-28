搶人才｜鄧炳強訪問越南　冀更多年青人才來港升學、留港發展事業

保安局局長鄧炳強今日（28日）展開越南的訪問行程，與越南公安部轄下的對外安全局、内地安全局及外事局主管人員會晤，就反恐和維護國家安全等事宜交換意見，見證香港特區與越南就入境事宜簽署合作備忘錄。他期望將來有更多越南年青人才來港升學，並在畢業後留港發展事業。



簽署合作備忘錄 包括核實和遣返非法入境者

保安局表示，鄧炳強與越南公安部副部長梁三光上將在上午會面，介紹香港最新情況，雙方就出入境協作和維護公共安全方面交流。其後，他們一同見證香港入境事務處處長區嘉宏與越南出入境管理局局長范登科少將簽署合作備忘錄，以加強兩地就入境事宜的合作。合作備忘錄就多個範疇提升兩地就入境事宜的經驗與資訊交流，包括偵查或檢獲虛假旅遊證件、防範和打擊非法出入境，雙方亦就核實和遣返非法入境者（包括免遣返聲請人）方面加強合作，提升效率。

鄧炳強表示，香港和越南多年來在貿易和人民之間的交流上不斷增長，今日簽署合作備忘錄提升入境事宜的合作，標誌着兩地緊密的關係推上新的台階。他表示，歡迎更多越南人來港旅遊和經商，亦期望將來有更多越南的年青人才來港升學並在畢業後留港發展事業。

參觀港資企業在越南投資

鄧炳強與越南公安部轄下的對外安全局、内地安全局及外事局主管人員在下午會晤，就反恐和維護國家安全等事宜交換意見。另外，他亦拜會了中國駐越南大使熊波，介紹香港在維護國家安全、維持治安和有效管制出入境的最新情況。同時對中國駐越南使領館一直大力支持入境處為在外遇事港人提供支援的工作，表示衷心謝意。

除此之外，鄧炳強亦參觀了一間港資企業在越南的投資，聽取其營運情況及當地的營商環境，並與在越港人見面，了解當地的社會經濟狀況，並向他們簡介香港的發展。鄧炳強明日將轉往新加坡繼續行程。