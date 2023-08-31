渠務署新系統清地下渠道淤塞　三合一清渠車快速勘察兼通渠

渠務署今年二月起在太子及深水埗地區設置90個「智察得」系統，以改善地下渠道淤塞狀況。過往渠務署收到投訴後會到現場「通渠」，現時只要系統測到淤渠內水位上升至某高度就會向署發出通知，渠務署就能「主動出擊」清潔渠道。渠務署亦在今年2月新增了三合一功能的清渠車—「小偵探」，配備內置鏡頭可以勘測渠內情況，加快了解渠道狀況，未來會按情況檢視是否增購。



香港渠道污水每逢雨季都會發生滿溢倒灌，為解決渠道淤塞狀況，渠務署今年率先在深水埗及太子舊區後巷沙井安裝90個位名為「檸檬查」的浮球式水位感測設備。「檸檬查」為一個黃色的浮球，放置於沙井內，當沙井內的水位因淤塞物而上升至某個位時，「檸檬查」便會通過窄帶物聯網(NBloT)無線方式傳送訊號至網絡平台，並透過電腦系統，即時發出警示，渠務署便可派員及時疏導清理。

策劃及復修部總工程監督劉鎮成表示，以往需要市民投訴後才會清潔沙井，配備系統後署方可以主動去清潔沙井，避免污水溢出，至今已主動清潔沙井次數已達120次。策劃及復修部工程師林子超指，太子、深水埗緣往投訴個案較多，加上為食肆林立的舊區，因此先在此兩區設置「智察得」系統，預計今年底會增至160個沙井安裝系統。

另外，渠務署在今年2月亦新增了三合一功能的清渠車—「小偵探」。「小偵探」配備內置鏡頭可以勘測渠內情況，令清理管道更有效率以及加深對渠道狀況的了解。清渠車具1000升空間放置清水以及3000升放置淤塞物。「小偵探」清渠車目前只有一部，未來會按情況檢視是否增購。