涉旺角擲汽油彈　學生認企圖縱火等罪　官質疑被告拒指證他人

男學生涉於2020年5月在旺角投擲汽油彈，並以鐵釘破壞途經汽車的車胎，遭警員拘捕。他在警誡下稱在其身上搜出的鎖匙，是「安全屋」的鎖匙。男學生今(12日)在區域法院承認企圖縱火等3罪，法官陳廣池質疑事件背後有否「幕後黑手」，又指被告拒指證他人，「當自己係無名英雄」。陳官把判刑押後至9月28日，期間索取教導所報告，被告須還柙看管。



被告賴卓豐，19歲，今承認企圖縱火、企圖刑事毁壞、管有物品意圖摧毁財產共3罪。

案情指，警員於2020年5月1日晚上，駕車經過界限街與彌敦道交界時，見到四名男衣人把細小物品撒在馬路上，其間被告曾投擲汽油彈，引起爆炸。警員截停被告後，搜出汽油彈、插有鐵釘的膠管和一條鎖匙。被告在警誡下稱，他是由一名梁姓男子帶領，又稱鎖匙屬於旺角景翠苑的「安全屋」。惟他之後拒在警察記事冊簽署招認。

法官指年輕人在2019年做出激進行為 「好可悲可嘆」

法官陳廣池指，案件涉及「安全屋」，指背後或有預謀，問被告會否頂證他人。辯方回應指，被告不會向警方提供證據，又強調他對犯案感後悔。陳官質疑被告既然感後悔，為何不指證他人，不應「當自己係無名英雄」。

法官又質疑事件背後是否有「幕後黑手」，教唆被告使用暴力，又指年輕人突然無故在2019年做出激進行為，是「好可悲可嘆」。

案件編號：DCCC 88/2022