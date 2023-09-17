今日必看8分鐘｜屯門公路巴士撼吊臂車｜姜濤同名車牌3.8萬元成交

屯門公路巴士撼吊臂車 約30名乘客受傷 司機一度被困

屯門公路發生車禍釀多人受傷。今（17日）午1時許，一輛58M線九巴於屯門公路往九龍方向行駛期間撞向前方一輛吊臂車，巴士車頭撞毀，擋風玻璃破裂。事件中，巴士約30名乘客受傷，50餘歲司機一度被困在車內，隨後由消防救出。多輛救護車趕到現場救援，車長清醒被送往瑪嘉烈醫院治理；另外一男一女乘客分送仁濟醫院及屯門醫院接受治療。

短褲女吵鬧片瘋傳 衝馬路欲截停的士 遭警推上行人路勸：冷靜啲

冷靜啲！冷靜啲！網上近日流傳1條影片，顯示1名身穿短褲露出長腿女子在港鐵香港站出入口近龍和道的路邊激動叫囂，似與眼前的士有關，現場2名警員不停勸她「冷靜啲」，其中1名白衫警更反手關上的士車門，司機則趁機駛走，白衫警見狀即叫的士「咪走」。女子則企圖衝出馬路繼續吵鬧，2警立即合力將她推回行人路，貼近香港站透明玻璃，做出類似「壁咚」動作，並繼續叫她「冷靜啲」。網民紛紛表示聽不清楚片中女子叫囂內容，留言指「求翻譯」、「唔係傳心師，聽唔明」、「想做死啲字幕組咩」，由於言語不通，故不知女子因何吵鬧。

自訂車牌｜姜濤「KEUNG T0」3.8萬元成交 「姜糖」：會送返畀佢

運輸署「自訂車輛登記號碼拍賣會」今日（17日）舉行，當中最為矚目的車牌是「KEUNG T0」，與偶像歌手姜濤的英文名同名。「KEUNG T0」以5000元為底價，每口價1000元，經多次叫價後，最終以3.8萬元成交，由一位女士投得，被問及是否姜濤粉絲，她自認是「姜糖」，並指會將投得車牌「送返畀佢。」

銅鑼灣唐狗跳海失蹤終尋回 消防曾聯同警尋犬 女子當場痛哭

銅鑼灣有狗失蹤。據了解，有一名狗主飼養一隻未夠1歲的唐狗，由於最近去旅行，於是將愛犬拜託給朋友暫時照顧，即將回港之際，友人昨晚（16日）8時許帶同唐狗到大坑散步，去到當晚10時許甩繩，唐狗急奔離開，友人於是通透過facebook等途徑通知其他人到場協助尋犬，其間有人在銅鑼灣鴻興道28號警官會所對開發現狗蹤，懷疑唐狗受驚，沿行人路狂奔，跑至怡和午炮跳入海中，眾人一路尾隨追狗，見到唐狗跳海，今日（17日）零時許報警求助，警員、消防和愛協先後接報到場，總共約30人在場尋犬，消防員一度潛水，但暫時沒有發現，其間有女子哭泣。狗主今（17日）晨10時許證實尋回愛犬，已即時為愛犬洗澡及餵食，並感激各界熱心人士幫助。

藍田私家車撞警車 酒氣司機拒測試 乘客藏大麻花 兩人被捕

今（16日）下午5時46分，一輛黑色私家車在鯉魚門道東行線駛至匯景花園隧道底時，懷疑收掣不及撞向一輛警察四驅車。私家車車頭嚴重壓毀，車牌被撞飛，碎片四散一地。警車右邊車尾則凹陷損毀，側蓋被撞甩。

輕鐵35周年開放日 五代列車齊集供「打卡」 港島人：係北區電車

輕鐵踏入35周年，位於屯門的輕鐵車廠今（17日）舉行開放日，展出第一期至五期輕鐵，而已退役的第二期輕鐵亦展出車頭卡讓市民入內參觀「打卡」。有港島區居民一早入屯門，形容輕鐵為「北區電車」。港鐵預料今日約有4000位市民入內參觀。

九華徑多座大宅留下文人足跡 黃永玉另一舊居倖存 未獲歷史評級

約70多年前，一批文人受國共內戰影響，逃難至香港九華徑暫居，包括國畫大師黃永玉，惟近日其故居、三級歷史建築「曾氏祖屋」被拆卸，社會為之婉惜。但根據長春社考證，「曾氏祖屋」旁邊的一排屋，同樣極具歷史價值，尤其毗連「曾氏祖屋」的九華徑23號屋，其實亦曾是黃永玉故居，而且他在這裏居住的時間比「曾氏祖屋」更長，惟至今仍未獲古蹟辦評級。