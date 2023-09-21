來港買黃金回深圳轉售　傳日賺7000元　深圳店證有人賺中港差價

日前傳媒報道有內地網民來港買黃金，再回深圳轉售有利可圖，每人一天往返兩次可賺7,000元人民幣。《香港01》今日（21日）走訪中港兩地求證，發現本港未見有人龍排隊買金，有深圳金鋪負責人雖確認，近日分別有香港及內地人轉售黃金，但亦未見掀起熱潮。有業界表示，近月人民幣貶值，投資者將資產轉移到黃金等保值產品，推高內地黃金價格，令中港兩地差價最多有7%差價，不過香港買金後到內地轉售的氣氛，未算熾熱。



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內媒《中新經緯》日前報道一名深圳來港的網民，早前到上環一間金舖購買黃金經歷。報道指，由於上周香港金價和內地金價價差較大，因此在香港購入黃金再到中國最大珠寶交易市場深圳水貝轉賣，一克可賺16至17元人民幣，他和朋友一周內多次往返港深兩地，有一天往返兩次更賺了逾7,000元。

《香港01》今早（21日）到上環「利昌金鋪」門外視察，未見出現買金人龍。但有店員稱，近日金價差距較大，確實有內地旅客買金賺取差價，但熱潮僅維持約一周，「一個禮拜內突然多咗（黃金銷情），係呢幾日㗎咋，今日都已經冇」。

上環「利昌金鋪」門外今早未見買金人龍。

據「利昌金鋪」今早買入價顯示，每兩黃金購入價為18,390港元。內地融通金的實時報價顯示，每克黃金回收價為472元人民幣，即506港元。經換算後，內地每兩黃金的賣出價為18,960港元，與利昌金鋪的買入價相差約570港元。

其中金舖潘寶拉有店員表示不清楚香港金價情況，不過指會有人賺取差價，如有很多客人先前購入價為三四百元人民幣，現在內地金價上漲高，便會到店鋪作回收或折現。（蘇煒然攝）

記者又走訪深圳水貝金展珠寶廣場，發現不少專櫃和商鋪除售賣黃金首飾，亦有標示「回收舊金」或「高價回收」等廣告。其中一間金舖潘寶拉的店員證實，近日有人趁內地黃金價格上漲，靠賺取中港兩地的黃金差價，不過人流未見明顯上升，「如果他買的時候是三百多的話，他現在是四百七十多就賺個一百多，如果他是四百買的話就賺個七十來塊錢，六十多塊錢的一克」。另有打算放售金飾的內地人指，只是趁金價上漲，將原有的金飾如結婚時購買的龍鳳鐲套現，「基本都沒戴的」。

人民幣貶值 推高內地金價

金銀業貿易場理事長張德熙表示，上月起的確出現香港買黃金回內地轉售圖利的現象，但他指，氣氛不算太熾熱。他解釋，人民幣貶值、內地房地產低迷等因素，導致投資者將資金轉投黃金這些避險資產上，推高國內黃金價格。

他又指，目前內地黃金回收價，較香港金價「高水」約5%至7%，兩地價差促使有人從中轉售圖利，預計有關情況至年底仍會持續。但他提醒，黃金出入境目前有限制，轉售黃金者應避免觸犯法例。

周生生大中華營運總經理劉克斌就指，由於香港沒設消費稅和增值稅，導致本港的金價零售價較內地便宜，差價約有5%至6%，向來吸引不少內地人專程赴港購買。但他稱，該集團近日未發現如內媒報道所指，有人來港大量購買黃金轉售圖利的情況。

價值超5,000元人民幣需補稅

據深圳海關最新規定，無論是內地還是香港居民旅客，進境可攜帶的黃金及其製品以自用、合理數量為限，而具體認定標準由入境口岸的海關執法人員判斷，入境時應主動向海關申報。根據相關規定，超出自用、合理數量的黃金及其製品，視同進口貨物，海關憑中國人民銀行的批件，予以徵稅放行。如果沒有批件，具體處理辦法由入境口岸海關決定。一般而言，如果隨身攜帶的物品價值超過（含）5,000元人民幣，需要補稅。