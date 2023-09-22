黃宜弘妻涉挪用公司款項案　證監指疑永久離港　官頒令限出售物業

已故商人黃宜弘與其妻子梁鳳儀等人創辦的勤＋緣媒體服務有限公司（現稱星美文化旅遊集團控股有限公司），2019年遭證監會入稟控告，指他們涉挪用公司逾7千萬元。證監會指梁近日曾向他人透露她將永不踏入香港，疑梁準備永久離港，擔心她有意出售物業以逃避訴訟，今(22日)向高等法院申請臨時禁制令，以禁止梁出售物業，梁的律師卻質疑該舉報人的可信性，法官最後頒下命令，若梁要出售物業，需通知證監會。



證監會在高等法院，就限制商人梁鳳儀出售其物業申請相關禁令。

指梁曾向他人稱不會再踏入香港

代表證監會的律師稱，被告之一的梁鳳儀有意永久離開香港，並把香港和上海的物業放售。梁於本年8月20日曾向姓招的女子發訊息稱：「白頭人送黑頭人」。「你出賣我，無人信」等。又指梁於9月6日，發訊息予招稱她不會再踏入香港，並著招「想想你和你的女兒」。證監會指該些訊息顯示梁有意出售香港和上海的物業。律師並透露，梁除了在香港，她於上海及加拿大均有物業，總值近2億元。

辯方指梁無意圖迴避本案

代表梁的律師則稱，該名招姓女子於9月6日向梁發訊息稱：「我唔想出賣你。」又著梁還款1500萬，並稱：「你還，我就算。」梁的律師認為，招當時已聯絡證監會。相關訊息顯示她是試圖勒索梁，質疑招的可信性。梁現時身處加拿大，從沒有意圖迴避本案。

官下令梁出售物業要通知證監

法官聽取陳詞後決定批出臨時禁制令，並稱在正式審理前，若梁有意出售物業，需通知證監會，同時亦限制梁處置出售物業所得的款項。

案件編號：HCMP 1917/2019