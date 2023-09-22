海關指一款玩具槍套裝不安全　可致兒童眼睛受傷　已禁止出售

香港海關今日（22日）公布，一款不安全玩具槍套裝及其哨子配件有潛在危險，如射向兒童或其他人的眼睛或面部，可造成傷害，其哨子配件能發出超過標準上限的音量，兒童長期使用該哨子或會使聽覺受損。海關已禁止該零售商及有關的批發商繼續出售，如商戶有出售，亦應立即下架。



香港海關指，測試結果顯示一款玩具槍及其哨子配件有潛在危險。圖示該款玩具槍套裝。（政府新聞處）

海關指，早前從不同地區的零售商試購多款彈射玩具作安全測試，發現其中一款玩具槍可讓兒童將原裝配件以外的物品放入槍管發射，如射向兒童或其他人的眼睛或面部，可造成傷害。此外，該套玩具內的哨子配件能發出超過標準上限的音量，兒童長期使用該哨子或會使聽覺受損。

海關其後採取行動，搜查涉案零售商，檢獲六件同款懷疑不安全的玩具槍套裝，並同時發出禁制通知書，禁止該零售商及有關的批發商繼續出售該款玩具套裝。相關調查仍在進行中。

海關已禁止該零售商及有關的批發商繼續出售，如商戶有出售，亦應立即下架。

海關提醒市民，於購買及把玩玩具槍時，應注意以下安全事項：

- 切勿讓兒童獨自把玩玩具

- 注意標籤上顯示的合適使用年齡建議

- 注意並遵照玩具上所附載的所有指示

- 請勿將原裝配件以外的物件放入玩具槍發射

- 請勿把玩具槍對準眼睛或面部發射

- 不應讓兒童將玩具發聲部分貼近耳邊



根據《玩具及兒童產品安全條例》的規定，任何人供應、製造或進口不安全的玩具或兒童產品，即屬違法。違例者首次定罪，最高可被判罰款10萬元和監禁一年，而其後各次定罪則最高可被判罰款50萬元及監禁兩年。