2023年全球創新指數｜香港亞洲保持第5位　全球排17較2022年低

世界知識產權組織發布的《2023年全球創新指數》，香港的排名在亞洲保持第五位、在全球132個經濟體中排名第17位，全球排名較去年的第14位下滑。在《創新指數》下的兩個副指數中，香港繼續在「創新投入」方面有較佳的表現，排名全球第八位，在「創新產出」的排名上升至第24位。



在世界知識產權組織發布的《2023年全球創新指數》，「深圳—香港—廣州」科技集群連續四年蟬聯全球第二位，而香港的排名在亞洲保持第五位、在全球132個經濟體中排名第17位。

香港在其中兩個副指數則有較佳的表現，包括在「創新投入」方面繼續排名全球第八位，在「創新產出」的排名上升至第24位。

政府發言人表示，港府在過去幾年已投入接近2,000億元，用以提升科研基礎設施、資助研發活動、支持產學研協作，以及匯聚及培育科技人才等，並積極吸引重點企業落戶香港。（資料圖片）

政府發言人表示，國家「十四五」規劃支持香港建設國際創新科技中心，為實現此願景，港府去年公布《香港創科發展藍圖》，為未來五至十年的香港創科發展制訂清晰的發展路徑和系統的戰略規劃。

發言人亦提到，港府在過去幾年已投入接近2,000億元，用以提升科研基礎設施、資助研發活動、支持產學研協作，以及匯聚及培育科技人才等，並積極吸引重點企業落戶香港。

發言人又指，據《創新指數》，在全球首100個集群當中，「深圳—香港—廣州」科技集群連續四年蟬聯全球第二位，可見大灣區科技創新發展潛力無限。港府會繼續推動大灣區創新科技發展。