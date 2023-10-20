創新科技｜尚海龍：7年時間香港河套沒有起色　香港實在太慢

立法會周三（18日）復會，首個議員議案「跟進國家主席習近平2022年6月30日的重要創新科技指示」由選委界立法會議員尚海龍動議。他在發言時批評香港的創科發展實在太慢，因此提出這個議案目的是要全面、準確、理解、落實習主席對香港創科指示，建議政府同社會要從科技、人才、創新三位一體宏觀視角做好工作。



尚海龍在發言前突然敲鑼。（立法會直播截圖）

2023年10月18日尚海龍議員議案

跟進國家主席習近平於2022年6月30日的重要創新科技指示

多謝主席！我好榮幸飮頭啖湯，成為大會休會結束之後以第一個議員議案「開鑼」登場！

國家主席習近平在去年6月30日到訪香港科學園，本人有幸作為創科企業代表連同多間大學校長、院士、科研人員、青年代表一齊與習主席見面，我重好清晰記得，當時習主席為香港創科提出四點指示：

1、希望香港要堅持不懈搞好創科，政府同市場共同投入；

2、希望用好一國兩制，匯聚全球科技人才；

3、希望香港透過創科為青年向上流鋪路搭橋；

4、希望香港發展創科要同灣區以及內地城市珠聯璧合。

習主席視察做出指示後，整體社會的創科氛圍濃郁好多。今年6月30日，創科工業局、多個相關機構齊聚科學園舉辦「香港創科 砥礪前行」活動。除展示政府推動創科開始同時間賽跑，亦表揚創科人才揚威海內外的卓越成就。立法會都非常關心創科，過去的暑期，議員們亦休會不「休假」，先後到福州、廈門進行職務考察，議員們實地體驗他們的科技發展成果及軌跡，對香港甚具啟發性。

之後，我與四位議員同事帶領30位香港IT行家去合肥、青島，親眼看到當地在發展科技及經濟有幾落力。有當地公務員都向本人表示科技發展不等得，「星期六保證不休息，星期天休息不保證」。反觀香港實在太慢，2017年1月3日，港深兩地已經簽訂河套合作備忘錄，近7年時間，香港的河套地塊仍然沒有太大起色，明白有黑暴、疫情的三年半影響，但香港創科發展速度的確不能令人滿意，之前兩日，報紙見到，丁薛祥副總理在深圳望向香港，香港河套沒有太大變化，點解呢？科技園公司應該來立法會接受質詢！還有，現在兩大園區已經基本飽和，科技企業發展都缺乏空間，下一步發展計劃幾時落實呢？

我們要正面看到，在國家的大力支持下，特區政府正逐步落實《香港創新科技發展藍圖》，我明「心急吃不到熱飯」，要講到做到需要時間，但是其是、非其非，必須承認，我們距離習主席對香港所提出的創科期望還有很大差距。

第一、從香港創科所長貢獻國家所需的層面來看，香港2018年有幸被國家確立為面向國際的創科中心，過去有部分成果例如航天工程的部分科研香港參與、分子生物學解決腦退化症取得一定成就，但在廣泛的卡脖子技術攻關香港成果仍然太少，同灣區的珠聯璧合、形成創新鏈需要加油。

第二、從香港的智慧城市建設水準層面來看，仍然需要努力追落後，在城市的規劃、設計、管理、運營方面，科技使用量還是太低，許多政府部門還在使用紙質流程，沒有智慧政府，哪有智慧城市？

第三、從香港的科技企業發展層面來看，我聽到的還總是大疆去了深圳發展沒有留在香港的遺憾，試問，如果大疆留在香港，能夠發展到這麼大嗎？為什麼科技園和數碼港運營都超過20多年，僅僅分別培育出了個位數字的上市公司？

第四、從市民的科技獲得感層面來看，香港國際大都會，搭的士主要靠舉手、買嘢好多地方只收現金、多個工地仍然缺乏使用科技，工友意外頻出，WhatsApp騙案一個月增長9倍，市民不敢相信我們生活在創科中心，請政府採訪一下北上消費的市民，感覺深圳如何？不搞好創科，三十年河南、三十年河北！

我提出這個議案目的是要全面、準確、理解、落實習主席對香港創科指示，我建議政府同社會要從科技、人才、創新三位一體宏觀視角做好工作。

首先、科技是第一生產力，關鍵是「落地」、扶持要「精準」。要多一批有影響力的創科企業、創科產品、給市民有科技獲得感。早前，特區政府設立100億元「產學研1+計劃」，這是最新計劃，但市民可能都搞不清楚現在總共61項創科資助計劃，如此眾多的資助計劃，山頭林立，耗費了大量公共行政資源，成效如何難以評估，比如2022到2023曾經還有一個策略性創科基金，STF，50億，現在都不知去了哪裡，哪沒有問題呢？

在財政資金越來越緊張的情況下，特區政府也要量力而行，追求投入產出效率。特區政府可以考慮助投結合，以良性循環的市場化運作原則支持科技企業發展。新的「資本投資者入境計劃」，建議將創科企業作為重點投資方向，吸引更加多資本進一步推動香港青年創新創業。政府更要率先開放場景，我建議每個政策局每年最少要採購4項本港創科產品或服務，每年最少提供60項創科落地場景。

其次、人才是第一資源。過去五年半時間，本人在非牟利平台支持企業孵化工作，總共有9次孵化行動，完成超100家香港青年創業公司的孵化。這批企業暫無一執笠，有些更拓展到內地、東南亞地區甚至澳洲。這向香港社會釋放一個重要的信號——就是除了讀「神科」外，青年從事創科亦能成就一番事業，香港青年是得的。另外，我們要用好來港的人才，包括高才、優才，解決好他們就業創業、居住、子女教育、醫療等切實問題，加速推動新來港人才融入香港，同本港青年一道，為香港的由治及興創造價值。我好期待，10月25日的施政報告，關心新來港人才，如果他們買樓可否可以免徵辣稅呢？當然，如果七年之內轉手售出方面要有罰則！

第三、創新是第一動力。創新不單指企業的創新、還包括了政府治理創新同法定組織的創新，創科局2015年尾成立後，做了大量的工作，但我們的大量科技相關法定組織同研究中心，二三十年未曾改變過自身的法例，比如昨日開研究中心的會，過千人的團隊，一邊申請A部門的公帑，一邊拿B部門的政府項目，計落去說商業收入超過30%，翻來覆去都是立法會批出的錢？這個叫市場化？合理麼？

一邊政府強調對科技投入億億聲，另一方面整體香港科技產業在GDP中佔比不足1%，造成一種好得意的文化：哇，你公營機構有實力都取得，為何我不去拿呢？大量機構、中小企不是在申請Funding，就是在研究如何申請政府funding，如何優化改革法定組織，理順政府同創科平台關係，促進創科生態的自我造血能力，需要政府落到实处。

各位同事，各位創科業界同仁、各位市民朋友，習主席蒞臨科學園指導意義重大而深遠，回顧一年多後的時間，香港創科發展，已經形成了一種小氣候。而要形成大氣候就需要製造條件孕育更廣闊的土壤，包括更精準的產業、倍數增長的企業、人才政策落地、提早安排土地、加快發展香港的創科生態，貢獻經濟發展。

「問渠那得清如許，為有源頭活水來」，只有不斷完善創新機制和體制，我們才能解決「轉型之痛，發展之困」，實現更高水平的科技自強自立，同心協力，全面迎接香港由治及興的新時代。

主席，本人會先在此暫停發言，預留時間在之後就政府、各議員及修正案作進一步的回應。多謝主席！