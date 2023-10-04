調查指半數受訪者日瞓不多於6小時　死亡風險較睡7小時者高逾兩成

10月10日為「世界精神衛生日」，一項港人睡眠習慣調查，發現半數（49%）受訪者每日只有6小時或以下的睡眠時間，低於成人每天睡眠時間7至9小時之建議，而當中近8成（76%）受訪者自覺「唔夠瞓」。



研究團隊引述研究指每天睡不足7小時相較於睡滿7小時的成年人，女士死亡風險高出21%，而男士死亡風險更高出26%。



調查發現近半港人（49%）每日只有6小時或以下的睡眠時間，低於成人每天睡眠時間7至9小時之建議。（生活易提供）

加拿大楓之寶委託生活易於2023年9月進行港人睡眠習慣調查，透過網上問卷訪問共694人，發現49%每天只有6小時或以下的睡眠時間，低於成人每天睡眠時間7至9小時之建議。另外近76%受訪者 自覺「唔夠瞓」，66%受訪者表示「起床後仍覺攰」、63%指其「睡眠時間短」。

研究團隊引述一項長達22年的研究指每天睡不足7小時的成年人，女士死亡風險高出21%，而男士死亡風險更高出26%。

團隊續指，受訪者會指出有「專注力不足」、「頭痛、頭暈」等睡眠不足引致的問題，當中最多人感到擔心的是「記憶力減退」（42%）及「免疫功能/疾病抵抗力受損」 （40%），不過研究亦發現有64%受訪者不知道睡眠不足會引致「短命」之風險。

團隊認為除睡眠不足的問題外，睡眠失調問題及睡眠質素亦需要正視，調查中4成6受訪者每星期最少出現4次睡眠問題，當中更有20%受訪者每晚都受睡眠問題困擾，最常見的問題包括「起床後仍覺疲倦」、「容易扎醒」等。