「智方便」獲得兩項國際標準認證 　明年起可授權使用已收集數據

政府資訊科技總監辦公室今日(13日)於香港生產力促進局舉行第十七屆專題技術論壇，公布一站式個人化數碼服務平台「智方便」獲得兩項ISO國際標準認證。明年將陸續推出的其他新功能，包括簡化用戶登記程序、以服務主題列出不同分類的網上服務、簡化服務使用流程，以及透過「授權數據交換閘」讓市民在使用不同服務時可授權使用其他部門已收集的資料，無須重複輸入或遞交相同資料。



「智方便」服務通過資訊安全管理系統（ISMS）及私隱資訊管理系統（PIMS）的相關認證審核。政府資訊科技總監黃志光（中）和助理政府資訊科技總監（網絡安全及數碼個人身分）張宜偉（右）代表接受證書。（政府新聞處圖片）

「智方便」服務通過資訊安全管理系統（ISMS）及私隱資訊管理系統（PIMS）的相關認證審核，獲得ISO/IEC 27001:2022及ISO/IEC 27701:2019 兩項國際標準認證。政府資訊科技總監黃志光在接受頒發認證證書時表示，「智方便」同時在資訊安全和私隱管理獲得兩項國際標準認證，有助加強市民使用「智方便」的信心，亦能鼓勵更多網上服務提供者通過該平台提供安全可靠的網上服務，讓市民安心使用。

政府資訊科技總監黃志光在接受頒發認證證書時表示，「智方便」同時在資訊安全和私隱管理獲得兩項國際標準認證，有助加強市民使用「智方便」的信心。（政府新聞處）

ISO/IEC 27001:2022及ISO/IEC 27701:2019是資訊安全管理系統及私隱資訊管理系統的國際標準，由國際標準化組織和國際電工委員會制定，旨在提供一套全面架構，列出關於建立、實施、維護和持續改進的要求。

資科辦亦在論壇上介紹「智方便」平台的最新進展，包括剛推出的「智方便」新版本3.1.0，讓用戶可即時瀏覽各種實用的生活資訊。明年亦將陸續推出的其他新功能，包括簡化用戶登記程序、以服務主題列出不同分類的網上服務、簡化服務使用流程，以及透過「授權數據交換閘」讓市民在使用不同服務時可授權使用其他部門已收集的資料，無須重複輸入或遞交相同資料。

「智方便」在2020年底推出，至今已有近240萬登記用戶。用戶可透過身分認證功能登入300項政府及公私營機構網上服務、進行網上交易，以至作出具法律效力的數碼簽署。