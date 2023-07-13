派$2500學生津貼｜教育局新學年推經智方便+申請　可快人一步收款

政府由2020/21年新學年起，每年向合資格中小學及幼稚園學生發放2,500元學生津貼，不設資產審查。教育局表示為配合「智慧政府」策略，將於9月新學年起在官立學校、資助學校、按位津貼學校及直接資助計劃學校，推行學生津貼電子申請，利用資訊科技提升申請和批核效率，家長只須持有具數碼簽署功能的「智方便+」帳戶便可「無紙」申請，局方引述參加先導計劃的官校家長稱可快人一步收到津貼。



家長入「智方便+」帳戶填表 學校核實後即交教育局處理

教育局表示，家長只須持有具數碼簽署功能的「智方便+」帳戶，便可於新學年電子平台開放的指定期間內，隨時隨地以「智方便+」帳戶直接登入，填寫表格並以數碼簽署遞交申請。學校在學校平台核實申請學生身份後，便會把申請送交教育局直接處理，過程更簡單直接。

局方表示，如家長有多名子女合資格，可經電子平台為所有就讀於官立、資助、按位津貼或直資學校的子女一次過遞交電子申請，有別於傳統的紙本申請須將填妥的紙本表格逐一交回學校辦理。

家長可隨時自行登入平台查閱申請進度，在有需要時直接於平台上載補充文件予教育局，不須經學校代為跟進，局方指更省時快捷。

官校本學年推先導計劃 逾四成家長成功網上交表

教育局表示，本學年已於官立學校推行學生津貼電子申請先導計劃，反應理想，超過四成的官校家長成功透過網上遞交申請，不少家長認為電子平台簡單易用，既方便又環保，更可快人一步收到津貼。局方相信新學年當電子申請推廣至資助、按位津貼或直資學校時會繼續受家長歡迎。

教育局暑假續辦「智方便＋」登記活動 家長可預約參加

教育局呼籲家長及早辦理「智方便+」登記手續，以便於新學年可率先享用方便快捷的電子服務，申請學生津貼。為方便家長及早做好準備，教育局已於本年5月及6月份為家長舉辦超過30場學校「智方便+」登記活動，透過活動成功登記的家長人數已逾萬人。

教育局會於7月及8月份繼續舉辦學校「智方便＋」登記活動，家長可透過連結預約到任何一區的指定學校，即場登記「智方便+」帳戶；家長亦可隨時親臨各區的「智方便」自助登記站或登記服務櫃位（包括各區郵政局共約160個登記點）辦理「智方便+」戶口登記手續。局方表示，家長仍可沿用現行方法，將填妥的紙本申請表格交回學校辦理。

$2500學生津貼不設資產審查 絕大部份學生合資格領取

政府在2019/20學年為中學日校、小學和幼稚園學生提供一次性2,500元的學生津貼，以減輕家長在教育支出方面的財政負擔，由2020/21學年起恆常化。學生津貼不設資產審查，所有於申請日在香港提供本地或非本地課程的中學日校、小學和特殊學校（包括公營學校、直接資助計劃學校、英基學校及私立學校）及幼稚園（不論是否參加幼稚園教育計劃）就讀的學生皆可獲得有關津貼，但夜校學生、自修生、持學生簽證來港就學及持有入境事務處發出擔保書（坊間一般稱為「行街紙」）的學生則不屬資助範圍。