施政報告｜17環團聯署倡完善氣候治理架構　監管企業對環境影響

特首李家超將於下周三（25日）發表任內第二份施政報告，本港17個環保團體聯合提交政策建議書，促請政府從能源發電、建築物能源效益、交通運輸、廢物處理等多方面減緩氣候變化，並建立完善的氣候治理架構，設立專責部門監管企業對環境的影響，同時制定具有法律約束力的減排目標、報告機制和明確政府責任。



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政府於兩年前出爐《香港氣候行動藍圖2050》，智庫組織思匯政策研究所研究員曾詠認為，政府必須為各行業設定短期減碳目標，以5年為期，為業界提供清晰指示，從而令他們得知可從何入手進行減排工作，踏入邁向碳中和的路徑：「氣候藍圖有明確寫明不同方面有可量化嘅目標……但至於話點樣去達成呢個目標，我哋希望政府係可以真係制定一個清晰、高透明度，同埋可以再細分嘅路線圖。」

綠色和平項目主任伍漢林則指，政府須迅速建立完善的氣候治理架構，展開為氣候行動設立法律框架的可行性研究，並設立專責部門，監管企業對氣候及生態造成的風險；同時利用獎罰機制，規範企業對環境的影響。此外，近年極端天氣頻現，他表示，為保障市民在氣候危機下的人身安全，政府急需提升香港應對極端天氣能力。

綠色和平項目主任伍漢林則指，政府須迅速建立完善的氣候治理架構，展開為氣候行動設立法律框架的可行性研究。（資料圖片 / 張浩維攝）

見到嗰山禿咗要種返樹，都要經過好多唔同嘅部門嘅批准，成個政府架構都冇一個簡單直接嘅方法，畀環團或者其他機構去做呢啲保育修復嘅行動。例如地政（總署）、漁護署，好多唔同嘅部門。我哋都希望部門之間有多啲合作，可以簡化一啲licensing（授權）或者permit（許可證）嘅問題。 香港大自然保護協會氣候變化研究員梁沛健

香港大自然保護協會氣候變化研究員梁沛健表示，「海綿城市」於內地已屬非常成熟的發展方式，希望本地亦可將「海綿城市」的概念納入主流，即主張減少城市開發，通過自然排走雨水，而避免進行大規模的人工渠道改善工程，以加強抵禦風暴侵蝕、洪水和高溫影響。

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環團聯合政策建議包括制定使用氫能的路線圖、加快綠色氫能供應、現行推廣電動私家車的措施擴闊至所有車輛類型，包括貨車、巴士和小巴等商用車。他們同時倡議建立本地循環經濟，促進重用，並制定廢物處理的框架和時間表等。環團亦建議建立區域合作，以鼓勵電力公司投資太陽能和風能等可再生能源，並制定清晰路線圖以確保新建建築物和基建設施達到淨零排放要求。

聯署團體包括世界自然基金會香港分會、綠領行動、綠惜地球、香港觀鳥會、香港海洋公園保育基金、健康空氣行動、綠色動力、低碳想創坊等。