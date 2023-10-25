今日必看8分鐘｜女惡客為幾隻橙動粗｜施政報告生B派兩萬

施政報告｜「組合拳」鼓勵生育向新生嬰派2萬元 買居屋優先揀樓

【施政報告2023】去年香港生育率創歷史新低，根據政府統計處數字，平均每千名女性誕下701位嬰兒，生育率連續7年下跌。

李家超今日（25日）公布《施政報告》推出措施聚焦鼓勵生育，以「組合拳」鼓勵生育，包括向每名初生嬰兒一筆過派發2萬元、提高居所扣稅額，以及協助新生家庭有穩妥住所，申請資助房屋時可獲安排優先上樓及優先購置屋居。

施政報告｜兩月大BB母不獲派錢感不公 孕婦讚配套措施：喜出望外

施政報告今日（25日）公布，以「拼經濟謀發展、惠民生添幸福」為主題，其中鼓勵生育政策最為矚目。有懷孕九個月的媽媽表示，政策中針對公屋的幫助以及加強托管服務，最能鼓勵市民生育。但兩個月前生下第三名嬰兒的媽媽表示，政策以今日出生嬰兒才受惠並不公平，希望有更多媽媽受惠。

施政報告｜成立解決劏房工作組 10個月研居住環境最低標準

【施政報告2023】政府公布新一份施政報告，在住屋問題上，當局將成立「解決劏房問題」工作組，由財政司副司長黃偉綸任組長、房屋局局長何永賢任副組長，以10個月時間作深入調研，就劏房居住環境最低標準、取締不合最低標準劏房方法、防止不合最低標準劏房再增加等目標提出建議。

觀塘裕民坊紅van撞男途人 被困車底昏迷

今日（25日）上午10時22分，觀塘裕民坊公共運輸交匯處發生奪命車禍。一輛紅色小巴撞倒一名八旬男途人，傷者被困車底。消防員接報到場將他救出，傷者昏迷不醒，要用自動心外壓機急救，隨後被送往聯合醫院，可惜返魂乏術，現場遺下一支疑是事主的拐杖。死者姓張，83歲，警方正調查意外原因。70歲小巴司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，他現正被扣留調查。東九龍總區交通部特別調查隊正調查案件。

不滿被女職員指責 西灣河生果檔女惡客出手掌摑

西灣河成安街一個生果檔有職員與顧客爭執，互相推撞，女職員慘被摑一巴；雙方爭執拉扯場面更被街坊拍攝。警員接報到場調查後，以涉嫌襲擊導致他人受傷拘捕女顧客。

安達臣道冧天秤電工遺孀抗癌期間失所依 撐過傷痛期惟不敵癌魔

去年9月7日由精進建築負責的安達臣道房協地盤，發生冧天秤事故導致3死6傷，其中41歲電工許文明被當場壓斃，遺下患癌的妻子和兩名女兒。遺孀許太頓變悲劇中主角，在確診乳癌時已屆末期的她，丈夫竟溘然離世，她唯有以抱恙之軀，四處奔走辦理後事及照顧女兒。抗癌逾年的許太，據悉早前離世，在另一世界與丈夫重聚，一對女兒續由爺爺照顧。