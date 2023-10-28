謝展寰保證濕地公園不走數　面積非指標　環團仍憂向濕地公園開刀

政府提出在北部都會區興建三個新的濕地保育公園，但施政報告2023僅提及落實興建三寶樹濕地保育公園，未有提及南生圍、蠔殼圍，被質疑「走數」。環境及生態局局長謝展寰今日（28日）表示，三個濕地保育公園研究正在進行，強調「絕對唔會走數」，但稱會改以改善生物多樣性作為保育策略，並指即使保育地方較細，成效亦可比以往更佳。



長春社公共事務經理吳希文表示，當局未有對濕地被破壞的情況加強執法，卻削減濕地保育公園面積，做法是混淆視聽，而濕地保育公園研究報告延遲半年出爐，憂慮蠔殼圍和南生圍等選址，會步三寶樹後塵再因發展而被「開刀」。吳指，若濕地公園整體面積大幅削減，難以維持其生態價值，因此面積不達標亦屬「走數」。



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施政報告未提南生圍、蠔殼圍 謝展寰稱濕地系統研究明年中完成一併交代

謝展寰指，外界質疑當局在南生圍和蠔殼圍濕地保育公園走數是「誤解」，強調當局去年已明言會發展大型濕地保護系統，「絕對唔會走數，因為已經喺政府工作計劃入面」，預計漁護署的濕地系統研究將於明年中完成，屆時才會一併交代發展詳情和時間表，故未有在最新一份施政報告中着墨。

他又解釋，施政報告中特別提及新田科技城發展，三寶樹的魚塘與新田科技城相連，故有需要與發展局協商、優先處理，但三寶樹的保育面積相當大，日後會分期保育。

1環境及生態局局長謝展寰。（盧翊銘攝）

發展局局長甯漢豪昨日（27日）在一個論壇提到保育濕地需要撇除「一換一」思維，謝展寰今日解釋，以往的保育方式單純將生態價值較高地帶列為發展禁區，但卻不時出現生境破壞和萎縮，例如魚塘被荒廢或填平，故現屆政府將以積極保育為發展策略，不應以土地面積作為指標，而是有關生態地的生物多樣性，又指沙螺洞亦會以同一原則發展。

（生物多樣性）唔係同土地面積成正比，所以就算我哋假定用一個可能比以往細嘅地方做濕地保護區，睇下我哋當中修復咗嗰啲破壞區嘅土地、生境，再改善返個情況，個生物多樣性、生境質素都可以比以往有大幅改進，我哋會用咁樣嘅方式、策略去發展濕地保護系統。 環境及生態局局長謝展寰

長春社公共事務經理吳希文。（資料圖片／鄭子峰攝）

長春社吳希文稱整體保育範圍削減會影響生態價值

長春社公共事務經理吳希文指，濕地保育區等魚塘受破壞，是政府監管不力所致，惟當局卻不打算加強執法，而是「出口術」以此作借口削減濕地保育公園的面積，批評是混淆視聽、開壞先例，發展商或仿傚在發展時「谷大生態」，便可減少保育範圍。他強調，若整體保育範圍被削減，亦會影響到生態價值，並非單純提升生物多樣性便可彌補。

吳希文：三寶樹濕地保育公園面積削減四成恐成壞先例

他續指，三寶樹濕地保育公園面積，因新田科技城被發展而被大幅削減四成，成為壞先例，而蠔殼圍附近的馬草壟亦將有發展計劃，憂慮當局會再向濕地保育公園「開刀」，強調若最終濕地保育公園的面積與原訂有很大出入，亦等同「走數」。

他又批評，濕地保育公園研究原訂在今年底出爐，惟至今僅承諾會建立三寶樹濕地保育公園，認為當局仍以「先發展，後保育」思維，保育生態地，有違北部都會區的發展策略，對當局的取態感到失望，促請當局盡快披露相關細節。

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新田科技城擬建創科園區和住宅將包圍原居民村，而擬議三寶樹濕地保育公園亦會被創科用地截斷成兩部份。（諮詢網站圖片）

翻查資料，謝展寰今年6月回覆立法會議員質詢時指，漁護署的建立濕地保育公園系統進行策略可行性研究，預計最快今年年底完成，屆時將可確定擬議興建的公園的確實位置、面積和管理模式等，換言之，現時有關研究延期半年才完成。

不過，研究仍未出爐，發展局今年5月公布新田科技城發展計劃時，提到擬議發展將涉及近250公頃濕地保育區和濕地緩衝區，當中前者佔六成。換言之，200多公頃的生態敏感地帶將剷平，而三寶樹濕地保育公園更由原訂的520公頃，大幅削減逾四成面積至僅300公頃。