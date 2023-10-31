市民自行在家設置滅火筒及滅火氈　11.1起豁免履行相關法定責任

​消防處今日（31日）公布，《2023年消防（裝置及設備）（修訂）規例》將於明日（11月1日）生效，以便利市民在家居自行設置手提滅火設備，例如滅火筒及滅火氈，當發生火警時，市民可及早滅火，從而提升整體家居消防安全。



無須每12個月由註冊承辦商檢查備至少一次

消防處表示，《修訂規例》把市民自行在住用處所設置（即非按法律規定或依據法律的規定而設置）的認可手提滅火設備，豁除於《消防（裝置及設備）規例》第8（1）條的適用範圍之外，使該手提滅火設備的擁有人獲豁免履行相關法定責任，即無須保持該手提滅火設備時刻在有效操作狀態，亦無須每12個月由註冊消防裝置承辦商檢查手提滅火設備至少一次。

消防處應用程式一攝即知是否認可手提滅火設備

處方表示，為方便市民辨別手提滅火設備是否已獲得消防處認可，消防處流動應用程式已由上周五（27日）起，增設一項名為「手提設備『掃』易認」的新功能。市民只需以手機鏡頭掃描手提滅火設備上的標籤資料，應用程式便會從消防處認可手提滅火設備清單上進行搜尋，辨識其是否獲認可的型號。

處方為推動市民廣泛在家居設置手提滅火設備，消防處已設立專題網頁，介紹《修訂規例》詳情及提供選擇手提滅火設備的指引，以便市民選購合適的手提設備及自行檢查其效能；亦會透過不同渠道，向公眾廣傳在家居設置手提滅火設備的好處及其使用方法。

消防處重申，對於按法律規定而裝置在任何處所內的手提滅火設備、自行在住宅樓宇公用地方（例如公用走廊、大堂、樓梯等）設置的手提滅火設備，以及於並非設計作住用用途的處所內（例如工業大廈等）自行設置的手提滅火設備，其擁有人須繼續履行相關法定責任。