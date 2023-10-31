醫科生駕寶馬撞鐵騎士至重傷　官稱不能因被告背景而仁慈　囚10月

醫科生持「P」牌駕駛「寶馬」載女友回家時，疑因看錯交通燈撞倒一駕電單車，該車司機被撞至腦及頸椎受創，意外後嚴重認知障礙及上肢行動不便。醫科生早前經審訊被裁定危駕罪成，他堅稱非故意衝紅燈，又指這意外亦令他要延後實習，他與其姊更患上抑鬱症。暫委法官陳炳宙今(31日)在荃灣法院(暫代區域法院)判刑稱，雖接納被告非故意衝燈，亦明白被告有行醫濟世的抱負，但法庭不能一面倒憐憫他們，強調法庭有責任執行公義，讓犯罪者就罪行付出代價，以撫平受害人的傷痛，不能因被告是一名醫科生而得到優待或特別仁慈，判被告入獄10個月並需停牌兩年。



被告潘培峰，24歲，否認一項危險駕駛引玫他人身體受嚴重傷害罪，經審訊被裁定罪成。控罪指他於2022年4月27日，在將軍澳環保大道與康城路交界，在違反紅燈指示下，撞傷當時騎著電單車的廖俊森。

被告當時只有暫准駕駛執照，他當日駕車載女友回家時發生意外。(詳看下圖)

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廖被撞至腦出血並出現嚴重認知障礙

廖被撞至重傷，入院時需即時插管、經診斷後發現有創傷性腦損傷，大腦及中腦挫傷血腫，並有腦出血，他的右眼窩底骨凹陷性骨折連脂肪垂出，頸椎第七節棘突骨折，及頸椎第七節至胸椎第一節雙側小平面關節不全脫位等。廖因頭部嚴重受創，意外後出現嚴重認知障礙，及上肢行動不便，在理解文章和持筆書寫仍有困難。

被告辯稱把直行的燈看成可右轉的燈

被告警誡下承認看錯交通燈，把指示直行的燈看錯成右轉的燈。他當時持有暫准駕駛執照，即俗稱的「P」牌，而該路段他過往已曾駕駛3至4次。

求情信對被告讚不絕口

被告今年7月在中大考獲內外全科醫學士學位，他因涉及本案，把見習醫的實習期延至明年1月。辯方律師呈上十多封求情信，全均對被告讚不絕口，又指被告及其姊亦因本案而患上抑鬱症。

電單車被嚴重撞毀，事主頭部嚴重受傷，頭盔亦留在現場。(詳看下圖)

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官斥被告是徹底地無資格駕駛

陳官判刑時稱，他接納被告人並非蓄意衝紅燈，但他望着兩盞紅燈10至20秒，見只准直駛的燈號轉綠色便即開車右轉，這駕駛方式十分危險，並導致一名無辜駕駛者身受重傷，認為被告當時完全沒有專注，亦非犯上普通司機不時犯上的輕微錯誤，是徹底地無資格駕駛車輛。

受害人何嘗不是生活受嚴重影響

陳官又指，明白被告有抱負行醫濟世，判監將阻礙他的見習計劃。但是，法庭不能一面倒憐憫他們，法庭有責任代表社會執行公義，讓犯罪者付出其罪行對稱的代價，以撫平受害者的傷痛，令公義得以彰顯。人生計劃受阻是大部份被告需面對的後果，受害人何嘗不是因為被告人的罪行而導致日常生活受到嚴重干擾呢。法律面前，人人平等，法庭不能因為被告是醫科畢業生而優待他，或對他特別仁慈。

稱患抑鬱但未見有影響學業

至於被告稱他與其姊均患上抑鬱症，陳官稱抑鬱的形成可能是因為內疚或面對受法律制裁，故不能草率地接納被告因內疚而產生抑鬱，且被告亦能順利畢業，可見其情況並無影響其學業。至於其姊也抑鬱，法庭不知她的病成因何來，也不能構成減刑因素。

相信被告仍能當醫生

法官認為判被告入獄10個月不會令被告成醫生的願望落空，又指在另案中有醫生因犯上破壞社會安寧的事而被判更長刑罰，最後亦只被專業團體罰停牌半年，故相信被告在本案後仍可展開人生新的一頁，並可利用其醫學知識來服務社會。

陳官除判被告入獄10個月外，亦取消其駕駛資格兩年，並需自費完成駕駛改進課程。

案件編號：DCCC 1041/2022