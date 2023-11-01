颱風蘇拉吹襲期間　共11宗太陽能板飛墮事故　發展局指2宗涉僭建

超強颱風蘇拉吹襲香港期間，有不少大廈的太陽能板被吹走。發展局局長甯漢豪今日（11月1日）書面答覆立法會議員提問時表示，蘇拉吹襲期間有7宗位於私人樓宇的太陽能板飛墮個案，其中2宗涉僭建工程，屋宇署將向相關業主發出清拆令。另外，有4宗個案涉及租置計劃的屋邨，獨立審查組亦會跟進調查相關個案。



+ 6

立法會議員梁文廣提出書面質詢，關注多區太陽能板於颱風期間飛墮。甯漢豪書面表示，2018年底推上網電價計劃，鼓勵私營界別發展可再生能源，截至2023年9月，兩間電力公司共收到超過2.47萬個申請，當中超過2.07萬個申請已獲批並接駁至電網，估計獲批系統每年可生產近3.1億度電，可應付逾9.27萬個家庭每年的電力需求。

已獲批並接駁至電網的申請數目（立法會文件）

問到過去三年，每年發生太陽能板飛墮的個案宗數，甯漢豪表示，截至今年8月底的過去三年，租置計劃下的屋邨並無發生太陽能板飛墮的個案；其他樓宇則未有統計數字。

不過到今年9月，甯漢豪指蘇拉吹襲期間，有7宗涉及私人樓宇的太陽能板飛墮個案，其中2宗個案屬僭建工程，屋宇署將向相關業主發出清拆令；餘下5宗個案透過「小型工程監管制度」，或新界豁免管制屋宇的小型環保及適意設施豎設，屋宇署會進一步調查，如發現有任何違規情況，會考慮對相關的建築專業人士，或承建商提出檢控。

發展局局長甯漢豪（資料圖片／林靄怡攝）

另外，有4宗個案涉及租置計劃的屋邨，獨立審查組亦會跟進調查相關個案。

因應太陽能板飛墮事故，甯漢豪表示，屋宇署會加強宣傳安裝太陽能板的技術指引及需注意事項，並會按需要增加抽樣審查，以確保其符合特定的尺寸及安全標準。