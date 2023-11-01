今日必看8分鐘｜粉嶺男施襲不成反被圍｜疑李克強靈堂照曝光‎

粉嶺男施襲不成反被圍 警指已拘3人

粉嶺10月16日發生襲擊案，一名男子懷疑攜牛肉刀到聯興街一酒吧企圖斬人，但反被3名男子襲擊，事後4人各自離去，結果當中3人先後被捕。消息指，涉案4人均有黑幫和勝和背景，惟分別是上水、佐敦兩個派系的人馬，當中活躍在上水區的25歲勝和男，事發當日獨自在酒吧飲酒，懷疑醉酒鬧事，令酒吧內另外3名佐敦派系人馬感不滿，雙方發生爭執，事後有人擸刀折返「覆桌」，但卻反被對方3人拳打腳踢及用鐵棍施襲。

有片｜將軍澳入境處大樓地盤工人 疑未扣安全帶險象環生

高空工作尤為高風險，工人必須時刻注意職業安全，昨日（31日）本港就有三名工人在工作期間從高處墮下受傷。但《香港01》接獲讀者報料及片段，指今日（1日）上午10時許，有一名工人在將軍澳入境事務大樓17樓圍牆外檢查大廈吊船運作，期間在吊船架上行走，但並非全程使用安全帶繩扣。片段拍攝到該工人在完全沒有扣上繩扣的情況下，爬上爬落，為時約一分多鐘，場面險象橫生，一旦失手後果堪虞。另一段片段則拍攝到工人離開吊船時，將兩個扣碼拆走，但未有扣在其他地方。報料人形容工人行為極度高危，「見到都驚」。

野豬出沒注意 北角「行街街」 另一隻海洋公園夜遊哈囉喂

野豬結伴夜玩「海洋公園哈囉喂」！今日（10月31日）萬聖節「嘩鬼」出沒，不但大批市民扮鬼扮馬四出慶節，亦有不少人前往海洋公園玩鬼屋探險。但「哈囉喂」不只吸引遊客，原來連野豬亦希望一嘗驚嚇體驗。晚上約9時，兩隻逾1米長的野豬現身園內「尋鯊探秘」對開，在一間鬼屋對開闖蕩，時而在門外垃圾筒徘徊、時而走至陰暗通道，在藍色燈光照射下更顯詭異。兩隻野豬悠然自得，遊客亦興奮莫名，不斷高呼：「豬豬呀！海洋公園有豬豬呀，豬仔呀！」《香港01》向警方查詢，初步沒有接獲相關報案。

另一隻野豬今早（31日）大鬧北角，曾逃走到港鐵站及附近多條街道和後巷，其後被趕至北角雋悅一個殘廁內，由漁護署人員麻醉及帶走。漁護署回覆《香港01》查詢表示，該野豬為成年雌性，長約1.3米、重約60公斤。考慮到野豬在市區出沒會對公眾構成危險，漁護署人員遂將其捕捉及人道處理。

01直擊｜黑碼取消第一日 無排隊無阻塞方便長者 最多慳十幾分鐘

內地海關總署宣布，自今日（11月1日）起出入境人員免於填報《中華人民共和國出/入境健康申明卡》，過關時不再需要掃「黑碼」。

上午9時，《香港01》記者直擊羅湖口岸「黑碼」取消第一日，現場可見所有電腦、申報提示已被撤走，機器閘門全開指示「請直行」，通行無阻。從過去的3道關，變2道，有受訪者表示，不用排隊掃「黑碼」後，過關快了十幾分鐘。

深圳口岸工作人員表示，今日開始無需掃碼，如有身體不適可自行申報。

李克強逝世｜疑靈堂照網絡曝光‎ 夫人程虹神情哀戚‎ 明日遺體火化

中國共產黨第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院原總理李克強的遺體將於明日（2日）在北京火化。港府今日（1日）公布，按照中央人民政府通告，香港特別行政區政府將於明日於添馬政府總部、禮賓府、香港特別行政區的口岸管制及檢查站及香港國際機場下半旗、包含國旗和區旗，以悼念已故國務院原總理李克強。

騙案新招？ATM撳錢突被女子指控「做乜攞我錢」 港男靠1物證清白

又有騙案新招？有港男大呻日前於銀行自動櫃員機（ATM）取錢，拿出款項不久，突然被1名女子喝止，女子稱使用櫃員機後忘記拿走現金，大聲指控港男乘機搶錢，引來街坊關注。港男頓感無辜，幸好他取錢時有保留通知書，立即向女子展示及解釋，女子見狀隨即改口，表示她使用的為另一部櫃員機，事件與港男無關。不少網民看過帖文也質疑涉事女子「白撞」，認為她動機不純，甚至早有預謀騙財，建議遇到同類事件時應報警處理。