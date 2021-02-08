200億購置福利設施計劃　社署邀全港合適業主提交放售建議

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-08 19:08

社會福利署自去年9月底，展開購置私人處所，以提供福利設施計劃。社署今日（8日）宣布，主如在全港18區，任何一區持有可能合適及可供出售的非住宅處所，可向產業署提交放售建議，以供考慮。相關建議不設截止日期，政府有需要時，會再作分批評估。

社署表示，業主亦可繼續就早前兩批，曾公開邀請放售建議的六個地區，即油尖旺區、中西區、北區、深水埗區、灣仔區及葵青區，提交放售建議，強調已提交的放售建議，無須重新提交。至於擬購置的處所包括商業樓宇／寫字樓（核心商業區的甲級寫字樓大廈除外），或活化工廈樓宇，詳情載於產業署網站。

社會福利署自去年9月底，展開購置私人處所，以提供福利設施計劃。（資料圖片）

發言人指，政府會分批評估可能合適的處所，並會首先考慮在今年3月12日或之前，經公開邀請及其他途徑接獲的放售建議，提交放售建議不設截止日期，政府有需要時會再作分批評估。

（產業署網站截圖）

立法會財務委員會在去年6月批准撥款，在全港18區購置私人處所，以提供約160個福利設施，包括幼兒中心、長者日間護理中心、長者鄰舍中心、到校學前康復服務辦事處等，以助解決福利處所短缺問題。購置計劃不包括購置處所作安老院之用。