韓女網紅遊港變非禮直播　印度漢稱醉酒失控　官斥毀港聲譽囚3月

南韓女網紅來港旅遊,深宵時分在中環街頭做直播時,遭一名印度裔男子搭訕並觸碰肩和腰部,她雖然多次想擺脫印度漢,但印漢仍尾隨她至中環站,並把她推到牆上觸摸其腹部及靠近她胸部。印度漢今(9日)在東區法院承認非禮罪,求情指因無法與家人團聚而時常飲酒,案發時亦因醉酒而未能自制。惟主任裁判官徐綺薇指被告事後懂得逃走,可見她非完全不清醒,又斥其行為損壞香港的聲譽,判他入獄3個月。



被告Amit(46歲)是一名印度籍廚師,他承認於2023年9月11日,在香港中環德輔道中港鐵中環站猥褻侵犯女子X。

女事主X在港旅遊做直播時,拍到被告非禮的過程。(詳看下圖)

事主X中現直播時遭被告滋擾

案情指,X於9月7日至11日來港旅遊,期間會透過直播分享其旅遊見聞。X在9月10日於中環進行直播,並找路回酒店,至翌日零時許,被告突然出現並向X搭訕。被告提及他住在堅尼地城,邀請X一同乘坐的士,X拒絕。被告聞言指他們可以一起行到中環站,之後一直跟在X的右後方。

被告手放X的肩及臂不住說跟我來

稍後時間,被告突然將左手放在X的左肩,並用右手捉著X的右臂。X感到害怕,一直向前行,並舉起手以嘗試掙脫被告。被告則加重力度,並重複說:「Listen, come with me. (聽住,跟我來)」X察覺有危險,明確地叫被告不要捉著她的手臂,被告沒有理會,並低聲向X說:「I am alone. (我獨自一人。)」

X逃至中環站被推埋牆

X後來成功擺脫被告並跑入中環站,被告即跟上正跑下樓梯的X,並把她推到牆邊,又將身體壓向X,觸碰她的腹部及將頭靠在她的肩膀,又在X耳邊低語:「I am alone. (我獨自一人)」、「Come with me.(跟我來)」X最終成功擺脫被告並大聲求救,有男途人上前協助時被告已逃去。

被告於兩日後被捕,他警誡下承認他是片中男子,因醉酒不記得當時發生了什麼事。

被告案發時在知名餐廳任主廚

辯方求情指,被告為香港永久性居民,案發時在知名餐廳擔任主廚,事發後被解僱。被告已婚,育有一子兩女,16歲的兒子癱瘓在床。被告過去一直努力工作,務求盡早接家人到港團聚,遺憾因兒子反覆的病情而難以實現。

與家人分離感沮喪而飲酒消愁

辯方續指,被告要長時間和家人分離感沮喪,過去兩年均有在工作後飲酒的習慣。案發當日,他正因醉酒而失控。案件被媒體廣泛報道,他因而失去工作,現對事件感到十分羞愧,承諾會戒酒。

官指被告行極具冒犯性

徐官判刑時指,本案案情嚴重,被告在午夜時分接近並尾隨事主X。即便X已發出明確的拒絕訊息,被告仍未停止。當X逃走到地鐵站後,被告更將她推至牆上,並靠近她的胸部位置,期間未因X反抗而停手,直到X大叫求助。徐官指涉案騷擾行為歷時不算短,且極具冒犯性。

醉酒並非犯案藉口

徐官又指,被告的行為損壞了香港的聲譽,醉酒更非犯案的藉口,又指他事後懂得逃走,可見得他非完全不能自控,拒絕為被告索取社會服務令報告,判被告入獄3個月。

案件編號:ESCC 2031/ 2023