韓女網紅遊港變非禮直播　印度漢稱醉酒失控　官斥毀港聲譽囚3月

南韓女網紅來港旅遊，深宵時分在中環街頭做直播時，遭一名印度裔男子搭訕並觸碰肩和腰部，她雖然多次想擺脫印度漢，但印漢仍尾隨她至中環站，並把她推到牆上觸摸其腹部及靠近她胸部。印度漢今（9日）在東區法院承認非禮罪，求情指因無法與家人團聚而時常飲酒，案發時亦因醉酒而未能自制。惟主任裁判官徐綺薇指被告事後懂得逃走，可見她非完全不清醒，又斥其行為損壞香港的聲譽，判他入獄3個月。



被告Amit（46歲）是一名印度籍廚師，他承認於2023年9月11日，在香港中環德輔道中港鐵中環站猥褻侵犯女子X。

女事主X在港旅遊做直播時，拍到被告非禮的過程。(詳看下圖)

事主X中現直播時遭被告滋擾

案情指，X於9月7日至11日來港旅遊，期間會透過直播分享其旅遊見聞。X在9月10日於中環進行直播，並找路回酒店，至翌日零時許，被告突然出現並向X搭訕。被告提及他住在堅尼地城，邀請X一同乘坐的士，X拒絕。被告聞言指他們可以一起行到中環站，之後一直跟在X的右後方。

被告手放X的肩及臂不住說跟我來

稍後時間，被告突然將左手放在X的左肩，並用右手捉著X的右臂。X感到害怕，一直向前行，並舉起手以嘗試掙脫被告。被告則加重力度，並重複說：「Listen, come with me. (聽住，跟我來)」X察覺有危險，明確地叫被告不要捉著她的手臂，被告沒有理會，並低聲向X說：「I am alone. (我獨自一人。)」

X逃至中環站被推埋牆

X後來成功擺脫被告並跑入中環站，被告即跟上正跑下樓梯的X，並把她推到牆邊，又將身體壓向X，觸碰她的腹部及將頭靠在她的肩膀，又在X耳邊低語：「I am alone. （我獨自一人）」、「Come with me.（跟我來）」X最終成功擺脫被告並大聲求救，有男途人上前協助時被告已逃去。

被告於兩日後被捕，他警誡下承認他是片中男子，因醉酒不記得當時發生了什麼事。

被告案發時在知名餐廳任主廚

辯方求情指，被告為香港永久性居民，案發時在知名餐廳擔任主廚，事發後被解僱。被告已婚，育有一子兩女，16歲的兒子癱瘓在床。被告過去一直努力工作，務求盡早接家人到港團聚，遺憾因兒子反覆的病情而難以實現。

與家人分離感沮喪而飲酒消愁

辯方續指，被告要長時間和家人分離感沮喪，過去兩年均有在工作後飲酒的習慣。案發當日，他正因醉酒而失控。案件被媒體廣泛報道，他因而失去工作，現對事件感到十分羞愧，承諾會戒酒。

官指被告行極具冒犯性

徐官判刑時指，本案案情嚴重，被告在午夜時分接近並尾隨事主X。即便X已發出明確的拒絕訊息，被告仍未停止。當X逃走到地鐵站後，被告更將她推至牆上，並靠近她的胸部位置，期間未因X反抗而停手，直到X大叫求助。徐官指涉案騷擾行為歷時不算短，且極具冒犯性。

醉酒並非犯案藉口

徐官又指，被告的行為損壞了香港的聲譽，醉酒更非犯案的藉口，又指他事後懂得逃走，可見得他非完全不能自控，拒絕為被告索取社會服務令報告，判被告入獄3個月。

案件編號：ESCC 2031/ 2023