周一(11日)一名韓國女直播主遊港期間,在中環遭南亞裔男子在街頭搭訕,並在港鐵站內疑遭對方非禮,整個過程在直播鏡頭中,引起關注。警方事後拘捕46歲印度裔男子,涉嫌非禮及作出有違公德的行為。涉案男子亦被其任職的餐廳即時解僱。

今日(13日)下午,女事主由澳門乘船返港,回程途中在Twitch平台開直播,指落船後「Today I will go to the police」,之後會返韓國。據了解,事主已到中區警署報案。



女事主透露「Today I will go to the police」(Twitch截圖)

警方拘捕46歲印度裔男子,並檢獲證物