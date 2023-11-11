中九龍幹線｜林世雄：油麻地停車場大廈已完成拆卸　工程極具挑戰

運輸及物流局長林世雄今日（11日）發表網誌，指中九龍幹線將於2025通車，將連接西九龍的油麻地交匯處和東九龍的九龍灣道路網，當中2021年3月已開始拆卸的油麻地停車場大廈，工程於9月初完成，是中九龍幹線建造工程中其中一項極具挑戰的項目。



林世雄指，加士居道天橋每日有約5萬多架次車流，拆卸油麻地停車場大廈及重置行車天橋的工程，施工難度和安全要求都極高；工程團隊採用「建築信息模擬」技術，在電腦虛擬環境中模擬整個拆卸及重置流程，不同階段的工程最終順利完成。

+ 1

他續指，在鬧市進行拆卸工程，有一定安全風險，工程團隊在天橋穿越停車場大廈的位置上方，加設鋼製保護簷篷，避免有碎石墜落至天橋；團隊亦採用「自動感應監測系統」，實時監測與天橋相鄰的結構構件的移位狀況，以便有需要時能採取迅速應對行動。

至於第二階段拆卸工程，林世雄稱為防止拆卸工程有碎石墜落天橋範圍，工程團隊再次以切鋸方法拆卸最接近天橋的大廈牆壁、支柱、橫樑和地台；而鄰近天橋的部分棚架亦由傳統竹棚改為金屬棚架，更有效抵擋拆卸期間可能產生的碎石，亦更能抵禦惡劣天氣及強風。