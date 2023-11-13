1991深水埗錶行劫殺案｜省港旗兵槍斃職員 一內地漢潛逃32年落網

32年前深水埗一案槍殺劫案出現突破性進展！1991年北河街一間鐘錶行遭3名「省港旗兵」悍匪持械行劫，賊人空手而回，劫案以血腥收場，一名職員被開槍轟斃。案發後3名疑犯一直逍遙法外，警方在場檢獲一名內地男子的指模及DNA，鎖定其身份姓名，惜多年來亦只聞通緝聲，未能將其繩之於法。及至昨日（11日），有人從內地來港旅遊，被揭發在通緝名單上，即時將他拘捕，經查驗後指模及DNA亦與該名內地疑犯吻合，以涉嫌「謀殺」將他拘捕。西九總區重案組現正調查他在劫案中的角色。

1991深水埗錶行劫殺｜鄰舖職員憶警查案 錶行劫後1年結業至收地

1991年深水埗發生一死槍殺劫案，潛逃的一名59歲內地男子上周六（11日）入境香港時，被揭發在通緝名單上，警方將他拘捕及落案暫控一項「謀殺」及一項「企圖行劫」罪。32年前的二手錶行，現已收地重建成高聳住宅，人面全非。劫案發生前約6年入職汽車胎舖，如今已經一頭白髮的黃先生，32年前劫案當日情況，以及之後海壇街的變遷仍歷歷在目。他回憶涉案二手錶行，案發後一年仍有營運，但一天突然關門，沒有頂手、沒有賣舖，一直丟空至早年收地起樓，多年陰霾才告一段落。

沙頭角公路七人車四輪朝天 兩途人助司機脫困

今日（13日）上午8時許，沙頭角公路發生七人車自炒意外。網上影片可見涉事私家車四輪朝天，兩名男途人協助司機從後座離開。姓蔡（35歲）司機徐徐爬出，二人在車外將他拉離車廂脫困。在警方上午8時07分接報上址發生交通意外，疑有人被困，救護車到場將報稱頸痛的司機送往北區醫院治理。

港大重建項目吊機事故 貨斗傾側擱高處 須停工檢查

本港吊運工程意外頻生，《香港01》接獲讀者提供片段，可見香港大學大學徑二號重建工程地盤，一輛吊機車疑生事故，長逾兩米的藍色貨斗傾側，擱在高處。至於原本用於吊運的「威也」懷疑斷掉，在半空「吊吊揈」。

年宵2024｜維園熟食檔競投 焦點檔位22萬元成交 較2019年平30萬

維多利亞公園年宵市場的387個年宵攤位今日起一連三日開始公開競投，因疫情一度煞停的快餐熟食攤位，終於恢復競投。當中備受矚目、最接近維園銅鑼灣出入口的快餐攤位A檔，由92號及16號兩個競投人爭奪，經過14次出價後，最終以22萬元成交；不過，在2019年疫情前，該「焦點檔位」成交價為52萬元，即減少了30萬元，減幅近60%。

意大利馬戲團雄獅逃脫 羅馬附近小鎮遊蕩數句鐘

意大利11月11日有一頭雄獅自馬戲團逃脫，並在羅馬附近的海濱小鎮遊蕩近7小時之久，最後被注射鎮定劑及捕獲。

內地男駕車輾死老婦 1原因法院判無罪 聞判決高興讚：公正裁決

近日，深圳皇崗口岸海關從香港入境深圳的旅客褲褲袋查內，查獲7隻瀕危野生動物活體豹龜。「海關發布」表示近日，經鑑定，深圳海關所屬皇崗海關此前在皇崗口岸進境渠道查獲一名旅客人身藏匿的7隻活體龜均爲豹龜，屬《瀕危野生動植物國際貿易公約》附錄Ⅱ列明物種。

拜登獻花烈士「蕩失路」 賀錦麗尷尬到「腳趾摳地」？

美國總統拜登（Joe Biden）11日前往阿靈頓國家公墓參加退伍軍人節紀念活動，並向長眠於此的無名烈士獻花，然而他致上花圈後，竟當場在台上「迷路」，先是退後幾步，轉過身，並重複相同動作，經過一陣混亂，一名儀隊士兵尷尬地用手指向副總統賀錦麗（Kamala Harris），拜登才趕緊走回她身邊。影片曝光後，拜登的糊塗行徑也再度引發在野黨的批評。