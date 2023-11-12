港大重建項目吊機事故　貨斗傾側擱高處　須停工檢查

撰文：凌逸德
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本港吊運工程意外頻生，《香港01》接獲讀者提供片段，可見香港大學大學徑二號重建工程地盤，一輛吊機車疑生事故，長逾兩米的藍色貨斗傾側，擱在高處。至於原本用於吊運的「威也」懷疑斷掉，在半空「吊吊揈」。

香港大學發言人回覆查詢指，昨日（11月11日）大學道二號重建項目工地進行吊運工序時發生事故，修正工作已在同日稍後時間完成。項目團隊已即時暫停該工地工程進行詳細檢查，並已要求承建商就事件提交調查報告及加強工地安全管理。事件中無人受傷。勞工處則表示已知悉及正了解事件。

《香港01》接獲讀者提供片段，可見香港大學大學徑二號重建工程地盤，一輛吊機車疑生事故，長逾兩米的藍色貨斗傾側，擱在高處。（讀者Y提供）

過去3個月內共已發生5宗類似的吊運意外，當中3宗更導致工人死亡。翻查資料，9月起每月已發生最少一宗涉及工人被墮下的吊運物品砸死的意外，其中在昨日（11日）油麻地渡船街與甘肅街交界的中九龍幹線地盤，鐵枝在吊運期間突然墮下導致4名工人受傷意外。

前日（10日）下午1時許，58歲蘇姓男子於東涌裕東路醫院管理局支援服務中心地盤內，被高處墮下的3米長鐵枝擊中，送院搶救後不治；上月30日，73歲盧姓工人懷疑因吊臂「甩勾」，被2噸重的鋼筋擊中身亡；9月21日近中午時份，陳姓62歲重型貨車司機在洪水橋近洪元路及洪平路交界的地盤內，被重約3噸的石屎當場擊斃。

▼11月11日油麻地中九龍幹線地盤意外▼

其中一名傷者送院時頭部受傷，工衣染血。（翁鈺輝攝）
其中一名傷者送抵伊利沙伯醫院，頭及左手前臂受傷。（翁鈺輝攝）
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