房委會委員交流會　兩團體促增非長者一人戶支援、公布編配時間

房委會資助房屋小組委員會今日（14日）舉行交流會，與兩個關注住屋問題的團體會面。有團體關注非長者一人住戶公屋政策，並提出多項建議，包括促當局取消現行的計分制、為非長者一人住戶統一派放現金試行津貼等。有團體則提出，希望房署能夠公佈公屋申請人在通過詳細資格審查階段後的編配時間。



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劏房一人住戶關注組：要等至50歲才有機會上樓

房委會資助房屋小組委員會今日舉行交流會，分別與劏房一人住戶關注組、關注基層住屋聯席兩個關注住屋問題的團體會面。

劏房一人住戶關注組指，非長者一人住戶公屋申請採用「計分制」，且有「配額制」，可獲安排見主任、即詳細資格審查的分數愈來愈高。關注組中有成員輪候近20年，仍未有公屋分配，大部分非長者一人申請按正常上樓機制，亦至少要等至50歲才有機會上樓。

關注組建議取消計分制，按輪候先後次序及居住環境等作配屋準則，並為輪候時間訂定標準，同時提高配額制至公屋落成量之30%及不設上限；建議興建單身人士住房，類近於安置大廈或獨立廚廁之長者住屋。

指不少人為符輪候公屋資格減薪減工時

關注組也指出，現金津貼一直未擴展至非長者一人住戶，N無津貼（即非公屋、非綜援的低收入住戶提供一次過生活津貼）政府亦已稱無意再推，零支援、零津貼令非長者一人住戶非常無助。同時，公屋入息限額過低，不少人為符合輪候公屋資格，減薪減工時，變相也鼓勵申請人依賴社會福利。關注組提出當局應為非長者一人住戶統一派放現金試行津貼，並重新審視公屋入息上限計算機制。

就關注組提出的意見，房屋署回應指，會繼續進行一年一度的定期查核工作，以及監察經修訂的配額及計分制的實施情況，確保公屋資源得到合理分配。有需要人士可向社署求助，合資格的公屋申請者亦可以透過「特快公屋編配計劃」增加提前獲配公屋單位的機會。至於公屋入息及資產限額，則會繼續每年檢討。

關注基層住屋聯席參與交流會，提到街坊在通過詳細資格審查階段後，也不能在短時間「派房」。（陳葦慈攝）

促房屋署公佈有關編配輪候時間

另一團體關注基層住屋聯席同基層街坊參與交流會，並提出兩項議題，包括關注街坊在通過詳細資格審查階段後，也不能在短時間「派房」，甚至完成詳細審查後的等候時間越來越長，希望房屋署能夠公佈有關編配的輪候時間。

聯席也提到，發現最近有三人住戶獲編配二至三人公屋單位，而非較寬敞的三至四人單位，擔心住戶一旦入住後，出現輕微人口增加，便容易成為「擠迫戶」。

就聯席的意見，房屋署回應指，公屋編配的情況受多項因素影響，申請者在各公屋選區的輪候時間會不停變動，署方不能預計個別申請者所需的輪候時間。

署方又提到，現時合資格的公屋申請者在所選的區域共有最多三個配屋建議，公屋申請者獲編配的單位的人均居住密度，將不少於7平方米室內樓面面積，申請者可按其意願及自身情況決定是否接受首次編配、或等候其後的編配。